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В "коалиции желающих" обсудят гарантии безопасности Киеву, заявил Стармер - РИА Новости, 15.03.2025
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17:15 15.03.2025 (обновлено: 21:11 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/garantii-2005213711.html
В "коалиции желающих" обсудят гарантии безопасности Киеву, заявил Стармер
В "коалиции желающих" обсудят гарантии безопасности Киеву, заявил Стармер - РИА Новости, 15.03.2025
В "коалиции желающих" обсудят гарантии безопасности Киеву, заявил Стармер
Военные представители стран "коалиции желающих" встретятся в четверг для разработки практических планов по тому, как их вооруженные силы смогут обеспечить... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T17:15:00+03:00
2025-03-15T21:11:00+03:00
в мире
украина
великобритания
россия
кир стармер
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военные представители стран "коалиции желающих" встретятся в четверг для разработки практических планов по тому, как их вооруженные силы смогут обеспечить гарантии безопасности Украины в будущем, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Мы договорились ускорить практическую работу по поддержке возможной сделки. Теперь мы переходим к оперативной фазе. Наши военные встретятся в четверг на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать сильные и надежные планы, чтобы поддержать мирное соглашение и гарантировать будущую безопасность Украины", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция вел телеканал Sky News. По его словам, сейчас настал момент, когда необходимо начать обсуждения механизма для поддержания полного прекращения огня и достижения прочного мира, поддерживаемого договоренностями по безопасности "коалиции желающих". Стармер заявил, что участники встречи договорились продолжать увеличивать давление на Россию и поставлять вооружение Украине.
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в мире, украина, великобритания, россия, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Кир Стармер
В "коалиции желающих" обсудят гарантии безопасности Киеву, заявил Стармер

Стармер: страны Запада обсуждают детали отправки войск на Украину

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военные представители стран "коалиции желающих" встретятся в четверг для разработки практических планов по тому, как их вооруженные силы смогут обеспечить гарантии безопасности Украины в будущем, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Мы договорились ускорить практическую работу по поддержке возможной сделки. Теперь мы переходим к оперативной фазе. Наши военные встретятся в четверг на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать сильные и надежные планы, чтобы поддержать мирное соглашение и гарантировать будущую безопасность Украины", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция вел телеканал Sky News.
По его словам, сейчас настал момент, когда необходимо начать обсуждения механизма для поддержания полного прекращения огня и достижения прочного мира, поддерживаемого договоренностями по безопасности "коалиции желающих".
Стармер заявил, что участники встречи договорились продолжать увеличивать давление на Россию и поставлять вооружение Украине.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Стармер считает, что "коалиция желающих" будет следить за прекращением огня
Вчера, 02:54
 
В миреУкраинаВеликобританияРоссияКир Стармер
 
 
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