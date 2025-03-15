https://ria.ru/20250315/garantii-2005213711.html

В "коалиции желающих" обсудят гарантии безопасности Киеву, заявил Стармер

В "коалиции желающих" обсудят гарантии безопасности Киеву, заявил Стармер - РИА Новости, 15.03.2025

В "коалиции желающих" обсудят гарантии безопасности Киеву, заявил Стармер

Военные представители стран "коалиции желающих" встретятся в четверг для разработки практических планов по тому, как их вооруженные силы смогут обеспечить... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T17:15:00+03:00

2025-03-15T17:15:00+03:00

2025-03-15T21:11:00+03:00

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россия

кир стармер

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военные представители стран "коалиции желающих" встретятся в четверг для разработки практических планов по тому, как их вооруженные силы смогут обеспечить гарантии безопасности Украины в будущем, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Мы договорились ускорить практическую работу по поддержке возможной сделки. Теперь мы переходим к оперативной фазе. Наши военные встретятся в четверг на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать сильные и надежные планы, чтобы поддержать мирное соглашение и гарантировать будущую безопасность Украины", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция вел телеканал Sky News. По его словам, сейчас настал момент, когда необходимо начать обсуждения механизма для поддержания полного прекращения огня и достижения прочного мира, поддерживаемого договоренностями по безопасности "коалиции желающих". Стармер заявил, что участники встречи договорились продолжать увеличивать давление на Россию и поставлять вооружение Украине.

https://ria.ru/20250315/starmer-2005139930.html

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в мире, украина, великобритания, россия, кир стармер