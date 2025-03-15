NYT узнала, что в Европе считают национальными интересами Франции
NYT: в Европе назвали безопасность ФРГ и Польши входящими в нацинтересы Франции
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обеспечение безопасности Германии и, возможно, Польши можно было бы считать жизненно важным национальным интересом Франции, пишет газета New York Times со ссылкой на директора центра Роберта Шумана при Европейском университетском институте Эрика Джонса.
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"Жизненно важные интересы Франции не простираются так далеко", - приводит издание слова Джонса.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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