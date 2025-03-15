https://ria.ru/20250315/frantsiya-2005188987.html

NYT узнала, что в Европе считают национальными интересами Франции

NYT узнала, что в Европе считают национальными интересами Франции - РИА Новости, 15.03.2025

NYT узнала, что в Европе считают национальными интересами Франции

Обеспечение безопасности Германии и, возможно, Польши можно было бы считать жизненно важным национальным интересом Франции, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T14:32:00+03:00

2025-03-15T14:32:00+03:00

2025-03-15T14:32:00+03:00

франция

россия

германия

эммануэль макрон

дональд туск

дмитрий песков

нато

евросоюз

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Обеспечение безопасности Германии и, возможно, Польши можно было бы считать жизненно важным национальным интересом Франции, пишет газета New York Times со ссылкой на директора центра Роберта Шумана при Европейском университетском институте Эрика Джонса. "Безопасность соседней Германии и, возможно, Польши можно было бы считать жизненно важным французским национальным интересом", - приводит газета Джонса. При этом эксперт отметил, что далеко не факт, что гипотетическое нападение на Эстонию и Литву повлечет за собой ядерную угрозу для Франции или же ответные меры со стороны Парижа "Жизненно важные интересы Франции не простираются так далеко", - приводит издание слова Джонса. Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, россия, германия, эммануэль макрон, дональд туск, дмитрий песков, нато, евросоюз