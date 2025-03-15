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Из Курской области эвакуировали 275 человек, сообщил Хинштейн
Из Курской области эвакуировали 275 человек, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 15.03.2025
Из Курской области эвакуировали 275 человек, сообщил Хинштейн
Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:28:00+03:00
2025-03-15T13:28:00+03:00
2025-03-15T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая 11 детей. Только за сегодняшний день из приграничья эвакуировали 34 человека! Сто семьдесят четыре наших жителя сейчас размещены в ПВР, всех остальных забрали родственники. Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн отметил, что работа по эвакуации жителей региона продолжается.
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курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
Из Курской области эвакуировали 275 человек, сообщил Хинштейн
Из Курской области эвакуировали 275 человек, включая 11 детей