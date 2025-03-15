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Из Курской области эвакуировали 275 человек, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 15.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 15.03.2025 (обновлено: 13:31 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/evakuatsiya-2005182421.html
Из Курской области эвакуировали 275 человек, сообщил Хинштейн
Из Курской области эвакуировали 275 человек, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 15.03.2025
Из Курской области эвакуировали 275 человек, сообщил Хинштейн
Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:28:00+03:00
2025-03-15T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая 11 детей. Только за сегодняшний день из приграничья эвакуировали 34 человека! Сто семьдесят четыре наших жителя сейчас размещены в ПВР, всех остальных забрали родственники. Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн отметил, что работа по эвакуации жителей региона продолжается.
курская область
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курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
Из Курской области эвакуировали 275 человек, сообщил Хинштейн

Из Курской области эвакуировали 275 человек, включая 11 детей

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramАлександр Хинштейн навестил жителей, эвакуированных из Суджи
Александр Хинштейн навестил жителей, эвакуированных из Суджи - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Александр Хинштейн навестил жителей, эвакуированных из Суджи . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая 11 детей. Только за сегодняшний день из приграничья эвакуировали 34 человека! Сто семьдесят четыре наших жителя сейчас размещены в ПВР, всех остальных забрали родственники. Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью", - написал он в Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что работа по эвакуации жителей региона продолжается.
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
Подразделениями группировки войск Север освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Подразделениями группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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