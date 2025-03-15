https://ria.ru/20250315/es-2005227485.html

В ЕС изучат возможность запуска новой сети военных спутников

В ЕС изучат возможность запуска новой сети военных спутников - РИА Новости, 15.03.2025

В ЕС изучат возможность запуска новой сети военных спутников

Евросоюз изучает возможность запуска новой сети военных разведывательных спутников, чтобы уменьшить зависимость от США в этой сфере на фоне изменений... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T19:09:00+03:00

2025-03-15T19:09:00+03:00

2025-03-15T19:09:00+03:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз изучает возможность запуска новой сети военных разведывательных спутников, чтобы уменьшить зависимость от США в этой сфере на фоне изменений американской политики, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. "Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия думает над расширением своих спутниковых возможностей для усиления геопространственного разведывательного обеспечения безопасности", - заявил Кубилюс в интервью газете Financial Times. Газета отмечает, что решение президента США Дональда Трампа приостановить обмен разведданными с Украиной побудило Брюссель активизировать усилия в этом направлении. Как пишет издание, новая сеть спутников должна частично заменить материально-техническую базу Вашингтона. Отмечается, что спутники будут использоваться для обнаружения угроз, включая перемещение войск, и для координации военных действий. По заявлению Кубилюса, эту инициативу только начали обсуждать. Он сообщил, что подобный проект предполагает размещение на низкой орбите несколько десятков спутников. По его словам, проект будет дорогостоящим, а его реализация займет много времени. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 2.00 мск 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Во вторник после встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250308/spetsialisty-2003773832.html

https://ria.ru/20250307/ssha-2003529330.html

https://ria.ru/20250310/oruzhie-2004002443.html

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в мире, украина, сша, россия, андрюс кубилюс, дональд трамп, пит хегсет, нато