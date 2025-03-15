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В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением - РИА Новости, 15.03.2025
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00:34 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/elektrosnabzhenie-2005135334.html
В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением
В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением - РИА Новости, 15.03.2025
В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением
Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы, сообщил оператор систем... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T00:34:00+03:00
2025-03-15T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы, сообщил оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго". Украинский "24-й канал" в ночь на субботу сообщал о взрыве в Сумах. В компании утверждают, что перебои в электроснабжении в Сумах вызваны атакой БПЛА. "У кого пропал свет - это из-за атаки... на город Сумы. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий... Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, украина, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением

"Сумыоблэнерго": в Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы, сообщил оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго".
Украинский "24-й канал" в ночь на субботу сообщал о взрыве в Сумах. В компании утверждают, что перебои в электроснабжении в Сумах вызваны атакой БПЛА.
"У кого пропал свет - это из-за атаки... на город Сумы. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий... Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСумыДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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