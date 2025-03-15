https://ria.ru/20250315/elektrosnabzhenie-2005135334.html
В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением
В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением - РИА Новости, 15.03.2025
В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением
Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы, сообщил оператор систем... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T00:34:00+03:00
2025-03-15T00:34:00+03:00
2025-03-15T00:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы, сообщил оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго". Украинский "24-й канал" в ночь на субботу сообщал о взрыве в Сумах. В компании утверждают, что перебои в электроснабжении в Сумах вызваны атакой БПЛА. "У кого пропал свет - это из-за атаки... на город Сумы. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий... Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250315/obekt-2005135191.html
россия
украина
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_396:349:1744:1360_1920x0_80_0_0_062cf5cfb11a3b890c50238bb59d2ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением
"Сумыоблэнерго": в Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением