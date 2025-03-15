https://ria.ru/20250315/elektrosnabzhenie-2005135334.html

В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением

В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением - РИА Новости, 15.03.2025

В Сумах после взрывов наблюдаются перебои с электроснабжением

Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы, сообщил оператор систем... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T00:34:00+03:00

2025-03-15T00:34:00+03:00

2025-03-15T00:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сумы

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Сумах на севере Украины после взрывов, в городе ведутся восстановительные работы, сообщил оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго". Украинский "24-й канал" в ночь на субботу сообщал о взрыве в Сумах. В компании утверждают, что перебои в электроснабжении в Сумах вызваны атакой БПЛА. "У кого пропал свет - это из-за атаки... на город Сумы. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий... Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале "Сумыоблэнерго". Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250315/obekt-2005135191.html

россия

украина

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины