https://ria.ru/20250315/ekstraditsiya-2005143005.html
Посольство России в США находится в курсе экстрадиции Панева
Посольство России в США находится в курсе экстрадиции Панева - РИА Новости, 15.03.2025
Посольство России в США находится в курсе экстрадиции Панева
Посольство России в Вашингтоне в курсе экстрадиции в США российского гражданина Ростислава Панева, за помощью он не обращался, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T04:34:00+03:00
2025-03-15T04:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в курсе экстрадиции в США российского гражданина Ростислава Панева, за помощью он не обращался, заявили РИА Новости в дипмиссии. "Не обращался, мы в курсе его ареста", - сообщили в посольстве. В пятницу министерство юстиции США заявило, что гражданин России и Израиля Ростислав Панев, которого американское следствие считает разработчиком программ-вымогателей хакерской группы LockBit, экстрадирован из Израиля в США. В декабре минюст США предъявил обвинения в киберпреступлениях арестованному в Израиле Паневу. Следствие считает, что Панев выступал в качестве разработчика программ-вымогателей LockBit с момента создания группы в 2019 году до февраля 2024 года. За это время LockBit стал одной из "самых разрушительных программ-вымогателей в мире". По данным министерства юстиции, операторы LockBit путем вымогательства получили от своих жертв более 500 миллионов долларов, а их действия привели к убыткам на миллиарды долларов. В число обвиняемых по делу также входит предполагаемый создатель LockBit Дмитрий Хорошев. Власти предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке.
https://ria.ru/20250208/ssha-1998115449.html
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в мире, сша, израиль, россия
В мире, США, Израиль, Россия
Посольство России в США находится в курсе экстрадиции Панева
Посольство России в США в курсе экстрадиции Панева, за помощью он не обращался
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в курсе экстрадиции в США российского гражданина Ростислава Панева, за помощью он не обращался, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Не обращался, мы в курсе его ареста", - сообщили в посольстве.
В пятницу министерство юстиции США заявило, что гражданин России
и Израиля
Ростислав Панев, которого американское следствие считает разработчиком программ-вымогателей хакерской группы LockBit, экстрадирован из Израиля в США
.
В декабре минюст США предъявил обвинения в киберпреступлениях арестованному в Израиле Паневу.
Следствие считает, что Панев выступал в качестве разработчика программ-вымогателей LockBit с момента создания группы в 2019 году до февраля 2024 года. За это время LockBit стал одной из "самых разрушительных программ-вымогателей в мире".
По данным министерства юстиции, операторы LockBit путем вымогательства получили от своих жертв более 500 миллионов долларов, а их действия привели к убыткам на миллиарды долларов.
В число обвиняемых по делу также входит предполагаемый создатель LockBit Дмитрий Хорошев. Власти предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке.