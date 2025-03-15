https://ria.ru/20250315/dzerzhinsk-2005146360.html

Боец ВС России рассказал об отличиях боев за Артемовск и Дзержинск

Боец ВС России рассказал об отличиях боев за Артемовск и Дзержинск - РИА Новости, 15.03.2025

Боец ВС России рассказал об отличиях боев за Артемовск и Дзержинск

Штурмовик 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ, участвующий при освобождении Артемовска и Дзержинска в зоне СВО, рассказал РИА... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T06:49:00+03:00

2025-03-15T06:49:00+03:00

2025-03-15T06:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Штурмовик 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ, участвующий при освобождении Артемовска и Дзержинска в зоне СВО, рассказал РИА Новости про отличие боев за эти два населенных пункта, и в чем была сложность при боях за второй город. "Мне еще удалось побывать в боях в Артемовске. Отличие между боями ранее и сейчас - это воздух. Раньше был прямой контакт с противником, то бишь наравне: у тебя автомат, у него автомат. Кто мудрее, кто, как говорится, ну… А сейчас в основном подавляют воздухом, то бишь ты идешь к нему на прямой контакт, а тебя подавляют воздухом - несправедливо получается", - сказал агентству штурмовик с позывным "Оукс". По словам военнослужащего ВС России, в основном подойти к противнику вплотную не получается, так как он начинает работать "птичками" (БПЛА). В боях при освобождении Дзержинска штурмовик получил ранение именно от беспилотника врага. "Бывает, что даже уже на расстоянии у вас контакт есть: они (противники - ред.) понимают, что не смогут поразить нас и начинают сдаваться. Оставляют, складывают автоматы, экипировку снимают, выходят с поднятыми руками. Победа будет за нами", - объяснил штурмовик, как обычно происходит прямой контакт с противником. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению министерства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" ВС России.

https://ria.ru/20250304/dzerzhinsk-2002880560.html

https://ria.ru/20250304/vsu-2002878005.html

россия

артемовск

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россия, артемовск, вооруженные силы украины