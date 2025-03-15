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В Ярославской области приостановили движение поездов из-за ЧП на переезде - РИА Новости, 15.03.2025
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19:48 15.03.2025 (обновлено: 21:38 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/dvizhenie-2005232078.html
В Ярославской области приостановили движение поездов из-за ЧП на переезде
В Ярославской области приостановили движение поездов из-за ЧП на переезде - РИА Новости, 15.03.2025
В Ярославской области приостановили движение поездов из-за ЧП на переезде
Движение поездов на участке Ваулово - Чебаково в Ярославской области, где на переезде столкнулись электропоезд и грузовик, приостановлено, отменены два... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T19:48:00+03:00
2025-03-15T21:38:00+03:00
происшествия
авто
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Движение поездов на участке Ваулово - Чебаково в Ярославской области, где на переезде столкнулись электропоезд и грузовик, приостановлено, отменены два пригородных поезда, сообщила Северная железная дорога. "Движение поездов на однопутном участке Ваулово - Чебаково Северной железной дороги приостановлено до завершения восстановительных работ. Отменены пригородные поезда № 6707/6708 "Чайка" Ярославль - Рыбинск и № 6595 Ярославль - Рыбинск. Также задерживается на станции Ваулово пригородный поезд № 6592 Пищалкино - Ярославль-Главный", - говорится в сообщении. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в субботу на перегоне Ваулово - Чебаково (308 км, пикет №1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск - Ярославль с грузовым автомобилем "Камаз", который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона. Северная железная дорога уточняет, что столкновение произошло с рельсовым автобусом РА-3 сообщением Рыбинск -Ярославль. В минздраве региона сообщили РИА Новости, что в Тутаевскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших, в их числе водитель "Камаза". Водитель в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.
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Кадры с места столкновения грузовика с поездом
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происшествия, авто, ярославская область
Происшествия, Авто, Ярославская область
В Ярославской области приостановили движение поездов из-за ЧП на переезде

Движение поездов на участке Ваулово-Чебаково в Ярославской области приостановили

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Движение поездов на участке Ваулово - Чебаково в Ярославской области, где на переезде столкнулись электропоезд и грузовик, приостановлено, отменены два пригородных поезда, сообщила Северная железная дорога.
"Движение поездов на однопутном участке Ваулово - Чебаково Северной железной дороги приостановлено до завершения восстановительных работ. Отменены пригородные поезда № 6707/6708 "Чайка" Ярославль - Рыбинск и № 6595 Ярославль - Рыбинск. Также задерживается на станции Ваулово пригородный поезд № 6592 Пищалкино - Ярославль-Главный", - говорится в сообщении.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в субботу на перегоне Ваулово - Чебаково (308 км, пикет №1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск - Ярославль с грузовым автомобилем "Камаз", который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона. Северная железная дорога уточняет, что столкновение произошло с рельсовым автобусом РА-3 сообщением Рыбинск -Ярославль.
В минздраве региона сообщили РИА Новости, что в Тутаевскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших, в их числе водитель "Камаза". Водитель в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.
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