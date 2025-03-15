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BMW выехал на тротуар в центре Москвы, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.03.2025
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21:13 15.03.2025 (обновлено: 22:49 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/dtp-2005240303.html
BMW выехал на тротуар в центре Москвы, есть пострадавшие
BMW выехал на тротуар в центре Москвы, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.03.2025
BMW выехал на тротуар в центре Москвы, есть пострадавшие
Автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали несколько человек, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали несколько человек, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление обстоятельств дорожной аварии на улице Кожевнической. По предварительным данным, водитель автомобиля БМВ выехал на тротуар, где находились пешеходы", — говорится в публикации.Как уточнили в столичном департаменте здравоохранения, пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, они госпитализированы в стационары и находятся в состоянии средней степени тяжести.По данным городского главка МВД, виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, его направили на медосвидетельствование. Управление СК России по Москве возбудило уголовное дело. Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Авария на Кожевнической улице в Москве
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
BMW выехал на тротуар в центре Москвы, есть пострадавшие

BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в Москве, пострадали 6 человек

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали несколько человек, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
"Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление обстоятельств дорожной аварии на улице Кожевнической. По предварительным данным, водитель автомобиля БМВ выехал на тротуар, где находились пешеходы", — говорится в публикации.
Как уточнили в столичном департаменте здравоохранения, пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, они госпитализированы в стационары и находятся в состоянии средней степени тяжести.
По данным городского главка МВД, виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, его направили на медосвидетельствование.
Управление СК России по Москве возбудило уголовное дело. Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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