https://ria.ru/20250315/dtp-2005240303.html

BMW выехал на тротуар в центре Москвы, есть пострадавшие

BMW выехал на тротуар в центре Москвы, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.03.2025

BMW выехал на тротуар в центре Москвы, есть пострадавшие

Автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали несколько человек, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2025

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2025-03-15T21:13:00+03:00

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происшествия

москва

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Автомобиль BMW выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы, пострадали несколько человек, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление обстоятельств дорожной аварии на улице Кожевнической. По предварительным данным, водитель автомобиля БМВ выехал на тротуар, где находились пешеходы", — говорится в публикации.Как уточнили в столичном департаменте здравоохранения, пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, они госпитализированы в стационары и находятся в состоянии средней степени тяжести.По данным городского главка МВД, виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, его направили на медосвидетельствование. Управление СК России по Москве возбудило уголовное дело. Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20250225/dtp-2001408629.html

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Авария на Кожевнической улице в Москве Авария на Кожевнической улице в Москве 2025-03-15T21:13 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва