https://ria.ru/20250315/dtp-2005239325.html

Число пострадавших в ДТП в Ярославской области выросло до 11

Число пострадавших в ДТП в Ярославской области выросло до 11 - РИА Новости, 15.03.2025

Число пострадавших в ДТП в Ярославской области выросло до 11

Число пострадавших в результате столкновения грузовика с поездом в Ярославской области увеличилось до 11, травмы получили 10 пассажиров поезда, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T20:59:00+03:00

2025-03-15T20:59:00+03:00

2025-03-15T21:37:00+03:00

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения грузовика с поездом в Ярославской области увеличилось до 11, травмы получили 10 пассажиров поезда, сообщили в региональной Госавтоинспекции.По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в субботу на перегоне Ваулово - Чебаково (308-й километр, пикет №1) произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск - Ярославль с грузовым автомобилем "Камаз", который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона. Северная железная дорога уточняет, что столкновение произошло с рельсовым автобусом РА-3 сообщением Рыбинск - Ярославль. Возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Ранее в минздраве региона сообщили РИА Новости, что в Тутаевскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших, в их числе водитель "Камаза". Водитель в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести."В результате ДТП водитель автомобиля "Ситрак", мужчина 1994 года рождения, госпитализирован в больницу, 10 пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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ярославская область

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Кадры с места столкновения грузовика с поездом Кадры с места столкновения грузовика с поездом 2025-03-15T20:59 true PT0M24S

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происшествия, ярославская область