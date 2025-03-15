https://ria.ru/20250315/dtp-2005223600.html

В Рязанской области два человека погибли в ДТП

В Рязанской области два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.03.2025

В Рязанской области два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 в Рязанской области, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T18:30:00+03:00

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2025-03-15T18:30:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 в Рязанской области, сообщила Госавтоинспекция региона. "Пятнадцатого марта примерно в 14.50 на 317-м километре автодороги М-5 "Урал" в Путятинском районе Рязанской области, по предварительной информации, произошло столкновение 4-х автомобилей", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет региональная Госавтоинспекция, столкнулись Hyundai Sonata, LADA Granta, Kia Sorento и "ВАЗ-2112". "В результате ДТП 2 пассажира автомобиля Hyundai погибли, еще пятерым участникам дорожного происшествия потребовалась медицинская помощь", - отмечает ГАИ. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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происшествия, авто, рязанская область, гибдд мвд рф, hyundai creta, kia rio