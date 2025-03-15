https://ria.ru/20250315/dtp-2005171969.html

В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.03.2025

В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T11:52:00+03:00

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происшествия

омская область

омск

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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Шесть человек пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло около 10.00 (7.00 мск) в районе 23-го километра трассы Омск - Муромцево. Выяснилось, что 43-летний водитель Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Toyota, под управлением 68-летнего мужчины. "В результате автоаварии за медицинской помощью обратились шесть человек: водитель Honda и его пассажиры - женщина 1983 года рождения, девочка 2010 и мальчик 2015 годов рождения. Пострадал также водитель Toyota и его пассажир - женщина 1964 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства ДТП выясняют.

https://ria.ru/20241024/dtp-1979799495.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, омск