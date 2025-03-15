https://ria.ru/20250315/dtp-2005171969.html
В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.03.2025
В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:52:00+03:00
2025-03-15T11:52:00+03:00
2025-03-15T12:12:00+03:00
происшествия
омская область
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174015_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_71973e4f87e499158644f02457e9cd3b.jpg
ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Шесть человек пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло около 10.00 (7.00 мск) в районе 23-го километра трассы Омск - Муромцево. Выяснилось, что 43-летний водитель Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Toyota, под управлением 68-летнего мужчины. "В результате автоаварии за медицинской помощью обратились шесть человек: водитель Honda и его пассажиры - женщина 1983 года рождения, девочка 2010 и мальчик 2015 годов рождения. Пострадал также водитель Toyota и его пассажир - женщина 1964 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства ДТП выясняют.
https://ria.ru/20241024/dtp-1979799495.html
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005174015_0:0:944:708_1920x0_80_0_0_4322e0d79fe472915f96eba7ef3b8f0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, омск
Происшествия, Омская область, Омск
В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
МВД: в Омской области 6 человек пострадали при столкновении 2 иномарок на трассе