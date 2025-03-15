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В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.03.2025
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11:52 15.03.2025 (обновлено: 12:12 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/dtp-2005171969.html
В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.03.2025
В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T11:52:00+03:00
2025-03-15T12:12:00+03:00
происшествия
омская область
омск
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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Шесть человек пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло около 10.00 (7.00 мск) в районе 23-го километра трассы Омск - Муромцево. Выяснилось, что 43-летний водитель Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Toyota, под управлением 68-летнего мужчины. "В результате автоаварии за медицинской помощью обратились шесть человек: водитель Honda и его пассажиры - женщина 1983 года рождения, девочка 2010 и мальчик 2015 годов рождения. Пострадал также водитель Toyota и его пассажир - женщина 1964 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства ДТП выясняют.
https://ria.ru/20241024/dtp-1979799495.html
омская область
омск
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происшествия, омская область, омск
Происшествия, Омская область, Омск
В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

МВД: в Омской области 6 человек пострадали при столкновении 2 иномарок на трассе

© УМВД России по Омской областиНа месте ДТП в Омской области. Кадр видео
На месте ДТП в Омской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© УМВД России по Омской области
На месте ДТП в Омской области. Кадр видео
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ОМСК, 15 мар - РИА Новости. Шесть человек пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло около 10.00 (7.00 мск) в районе 23-го километра трассы Омск - Муромцево. Выяснилось, что 43-летний водитель Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Toyota, под управлением 68-летнего мужчины.
"В результате автоаварии за медицинской помощью обратились шесть человек: водитель Honda и его пассажиры - женщина 1983 года рождения, девочка 2010 и мальчик 2015 годов рождения. Пострадал также водитель Toyota и его пассажир - женщина 1964 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют.
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