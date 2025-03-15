https://ria.ru/20250315/delo-2005194104.html

В Приамурье возбудили дело после схода грузового поезда с рельсов

В Приамурье возбудили дело после схода грузового поезда с рельсов - РИА Новости, 15.03.2025

В Приамурье возбудили дело после схода грузового поезда с рельсов

Уголовное дело возбуждено по факту схода грузового поезда с рельсов и столкновения с встречным составом в Амурской области, сообщает Восточно-сибирская... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:05:00+03:00

2025-03-15T15:05:00+03:00

2025-03-15T15:05:00+03:00

происшествия

россия

амурская область

олег белозеров

ржд

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода грузового поезда с рельсов и столкновения с встречным составом в Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. "Сковородинской транспортной прокуратурой признано законным постановление следователя Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. В субботу на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. По данным РЖД, с рельсов сошли 28 вагонов и две секции локомотива. Последствия происшествия ликвидируют 300 железнодорожников, четыре восстановительных поезда, три путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений. В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова. На месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. В связи с инцидентом задерживаются пассажирские поезда дальнего следования, отмечают в РЖД.

https://ria.ru/20250315/poezda-2005169796.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, амурская область, олег белозеров, ржд, следственный комитет россии (ск рф), забайкальская железная дорога