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В Приамурье возбудили дело после схода грузового поезда с рельсов - РИА Новости, 15.03.2025
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15:05 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/delo-2005194104.html
В Приамурье возбудили дело после схода грузового поезда с рельсов
В Приамурье возбудили дело после схода грузового поезда с рельсов - РИА Новости, 15.03.2025
В Приамурье возбудили дело после схода грузового поезда с рельсов
Уголовное дело возбуждено по факту схода грузового поезда с рельсов и столкновения с встречным составом в Амурской области, сообщает Восточно-сибирская... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T15:05:00+03:00
2025-03-15T15:05:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
олег белозеров
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальская железная дорога
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода грузового поезда с рельсов и столкновения с встречным составом в Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. "Сковородинской транспортной прокуратурой признано законным постановление следователя Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. В субботу на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. По данным РЖД, с рельсов сошли 28 вагонов и две секции локомотива. Последствия происшествия ликвидируют 300 железнодорожников, четыре восстановительных поезда, три путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений. В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова. На месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. В связи с инцидентом задерживаются пассажирские поезда дальнего следования, отмечают в РЖД.
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россия
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происшествия, россия, амурская область, олег белозеров, ржд, следственный комитет россии (ск рф), забайкальская железная дорога
Происшествия, Россия, Амурская область, Олег Белозеров, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Забайкальская железная дорога
В Приамурье возбудили дело после схода грузового поезда с рельсов

СК возбудил уголовное дело после схода грузового поезда с рельсов в Приамурье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода грузового поезда с рельсов и столкновения с встречным составом в Амурской области, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.
"Сковородинской транспортной прокуратурой признано законным постановление следователя Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В субботу на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. По данным РЖД, с рельсов сошли 28 вагонов и две секции локомотива. Последствия происшествия ликвидируют 300 железнодорожников, четыре восстановительных поезда, три путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений. В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова. На месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.
В связи с инцидентом задерживаются пассажирские поезда дальнего следования, отмечают в РЖД.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Приамурье задержали два пассажирских поезда из-за схода товарных вагонов
Вчера, 11:29
 
ПроисшествияРоссияАмурская областьОлег БелозеровРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальская железная дорога
 
 
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