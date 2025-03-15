https://ria.ru/20250315/chislo-2005198860.html

В Газе число погибших при израильском возросло до девяти

В Газе число погибших при израильском возросло до девяти - РИА Новости, 15.03.2025

В Газе число погибших при израильском возросло до девяти

Число погибших при израильском обстреле в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа увеличилось до девяти, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T15:37:00+03:00

2025-03-15T15:37:00+03:00

2025-03-15T15:37:00+03:00

в мире

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биньямин нетаньяху

хамас

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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Число погибших при израильском обстреле в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа увеличилось до девяти, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa. Ранее агентство WAFA передавало, что пять человек, включая двоих журналистов, погибли в субботу при ударе израильского беспилотника в Бейт-Лахии. "Девять человек погибли при обстреле оккупацией (Израилем - ред.) скопления граждан в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.

https://ria.ru/20250302/gaza-2002546188.html

https://ria.ru/20250315/udar-2005184123.html

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в мире, израиль, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году