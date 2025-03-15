В Брюсселе прошла акция против насилия полиции
В Брюсселе более тысячи человек приняли участие в акции против насилия полиции
© СоцсетиУчастники акции протеста в Брюсселе, Бельгия. Кадр видео
© Соцсети
Участники акции протеста в Брюсселе, Бельгия. Кадр видео
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в акции против насилия полиции в отношении граждан в Брюсселе в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы хотим, чтобы нас услышали и приняли меры против безнаказанности и насилия со стороны полиции", - говорится в заявлении участников акции.
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В митинге и шествии приняли участие родственники погибших в инцидентах с участием бельгийской полиции.
"Мы до сих пор пытаемся выяснить, что произошло на самом деле, но при этом система не реагирует на наши запросы", - рассказала Сумия Абуда. Ее сестра Сурур погибла два года назад при невыясненных обстоятельствах в камере предварительного заключения в полиции Брюсселя.
Правозащитники требуют от властей ограничить полицию в преследовании нарушителей на дорогах за незначительные нарушения, если такое преследование может представлять угрозу для их жизни. Также они призывают ограничить использование специальных средств полицией, установить более гуманные правила проверки личности, разрешить снимать работу полиции на камеры и проводить обязательные проверки в случае инцидентов с примирением насилия со стороны правоохранителей.
Участники акции начали шествие от площади Люксембург в центре Брюсселя, где расположен Европейский парламент. Акция проходит мирно.
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