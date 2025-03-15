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Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 15.03.2025
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16:45 15.03.2025
https://ria.ru/20250315/britanija-2005208292.html
Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе
Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 15.03.2025
Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство выступает против распространения ядерного оружия в Европе. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T16:45:00+03:00
2025-03-15T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство выступает против распространения ядерного оружия в Европе. Премьеру задали вопрос о перспективах распространения ядерного оружия на фоне политики президента США Дональда Трампа в области европейской безопасности. "Что касается вопроса о ядерном оружии, наша позиция заключается в том, что мы сделаем всё возможное, чтобы предотвратить любое увеличение доступности ядерного оружия. Это четкая и стабильная позиция нашего правительства и, честно говоря, предыдущих правительств Соединенного Королевства", - сказал он на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "коалиции желающих". Трансляция велась на канале Sky News. Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20250313/zaharova-2004774404.html
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россия, франция, европа, эммануэль макрон, кир стармер, дональд трамп, нато, евросоюз, в мире
Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, В мире
Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе

Стармер: Британия выступает против распространения ядерного оружия в Европе

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство выступает против распространения ядерного оружия в Европе.
Премьеру задали вопрос о перспективах распространения ядерного оружия на фоне политики президента США Дональда Трампа в области европейской безопасности.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Захарова назвала заявления президента Италии о России фейком
13 марта, 15:48
"Что касается вопроса о ядерном оружии, наша позиция заключается в том, что мы сделаем всё возможное, чтобы предотвратить любое увеличение доступности ядерного оружия. Это четкая и стабильная позиция нашего правительства и, честно говоря, предыдущих правительств Соединенного Королевства", - сказал он на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "коалиции желающих". Трансляция велась на канале Sky News.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Европарламенте назвали план Макрона по ядерному оружию безумием
6 марта, 13:58
 
РоссияФранцияЕвропаЭммануэль МакронКир СтармерДональд ТрампНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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