https://ria.ru/20250315/biznes-missii-2005115129.html

Столичные компании провели более 90 встреч во время бизнес-миссии в Индии

Столичные компании провели более 90 встреч во время бизнес-миссии в Индии - РИА Новости, 15.03.2025

Столичные компании провели более 90 встреч во время бизнес-миссии в Индии

Представители столичных предприятий провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, промышленными предприятиями в ходе бизнес-миссии в... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T10:00:00+03:00

2025-03-15T10:00:00+03:00

2025-03-15T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

индия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Представители столичных предприятий провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, промышленными предприятиями в ходе бизнес-миссии в Республику Индия; мероприятия организовал Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром", сообщил министр правительства столицы, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, пять московских экспортноориентированных компаний промышленного сектора представили свою продукцию зарубежным контрагентам."Город уделяет особое внимание увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе в Республику Индия. По итогам 2024 года, доля Индии в структуре поставок Москвы в дружественные страны составила 4%. Для расширения делового сотрудничества в этом году была проведена первая бизнес-миссия в Нью-Дели, в ходе которой представители столичных предприятий провели свыше 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, промышленными предприятиями, а также ретейлерами и дистрибьюторами Индии", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, производитель демонтажных роботов и машин для металлургии и горнодобывающей отрасли "Деморобот" провел более 20 профильных встреч и представил демонтажного робота, который вызвал большой интерес у зарубежных контрагентов. Технологические решения производителя газовых хроматографических комплексов и промышленного лабораторного оборудования "Хромос Автоматизация" были высоко оценены крупными индустриальными и исследовательскими компаниями. Также предприятие "Научные развлечения" нашло потенциальных партнеров среди ведущих игроков индийского рынка образовательного оборудования.Также внимание зарубежных коллег привлекла продукция компаний агропромышленного сектора. Так, производитель БАДов "Хендэль" провел 18 встреч, где потенциальные партнеры выразили готовность к сотрудничеству по поставкам биологически активных добавок и предложили варианты работы под собственными торговыми марками.Другая компания - "Очаково" - представила линейку безалкогольных напитков и квас, которые вызвали интерес. По словам генерального директора компании "Очаково" Юрия Антонова, более 10 крупных дистрибьюторов из Индии проявили заинтересованность в сотрудничестве. Были отвезены образцы продукции компании: из безалкогольных напитков первоочередной интерес вызвал уникальный безалкогольный солодовый напиток с добавлением экстракта хмеля KERN. Он представлен в четырех вкусах — солод, ананас, малина и гранат. Также индийские партнеры проявили интерес к одному из флагманских напитков компании — COOLCOLA.Московские производители несырьевой неэнергетической продукции с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Столичным экспортерам активно помогает государство. Например, нацпроект "Экспорт", который является целым комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержек. Также в рамках национального проекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют помощь. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20250314/liksutov-2004923958.html

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москва

индия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, индия