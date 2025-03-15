https://ria.ru/20250315/bespilotnik-2005183241.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.03.2025

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО в 11.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T13:41:00+03:00

2025-03-15T13:41:00+03:00

2025-03-15T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 11.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Пятнадцатого марта в 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в субботу министерство сообщило, что за прошедшую ночь ПВО уничтожила и перехватила 126 украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

курская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность