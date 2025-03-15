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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 15.03.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО в 11.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T13:41:00+03:00
2025-03-15T13:41:00+03:00
2025-03-15T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 11.30 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Пятнадцатого марта в 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее в субботу министерство сообщило, что за прошедшую ночь ПВО уничтожила и перехватила 126 украинских беспилотников над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Ростовской и Курской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью