https://ria.ru/20250315/belgrad-2005191979.html

В Белграде три человека пострадали при наезде автомобиля на протестующих

В Белграде три человека пострадали при наезде автомобиля на протестующих - РИА Новости, 15.03.2025

В Белграде три человека пострадали при наезде автомобиля на протестующих

Три человека, пострадавшие в Белграде при наезде автомобиля в день массового протеста, получили лёгкие телесные повреждения, сообщила пресс-служба МВД Сербии. РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-15T14:51:00+03:00

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БЕЛГРАД, 15 мар - РИА Новости. Три человека, пострадавшие в Белграде при наезде автомобиля в день массового протеста, получили лёгкие телесные повреждения, сообщила пресс-служба МВД Сербии. Полиция в субботу задержала в белградском районе Беле-Воде водителя 1975 года рождения, сбившего трёх человек во время массового и несогласованного протеста студентов и сторонников оппозиции, при задержании он оказал сопротивление. "Две женщины и молодой человек, которые были сбиты в районе Беле-Воде, осмотрены в центре скорой помощи и после проведения полной диагностики у них установлены лёгкие телесные повреждения", - сообщила пресс-служба МВД. Пострадавшие - юноша 2007 года рождения, женщины 1970 и 1975 годов рождения. Отмечается, что МВД и прокуратура работают над выяснением обстоятельств инцидента. Ранее ряд сербских СМИ со ссылкой на источники в городском транспортном предприятии ГСП сообщили, что по предписанию МВД автобусы, трамваи и троллейбусы в день протеста в субботу остались в своих гаражах. На официальном сайте ГСП пока не появилось соответствующего заявления. Как убедился корреспондент РИА Новости, автобусы по обычным маршрутам не ходят, не видно и другого муниципального транспорта на крупнейших улицах. На дорогах много автомобилей с национальными флагами, они сигналят пешеходам, которые поддерживают их ободряющими выкриками и свистом. Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции призвали участников массовой несогласованной властями акции в субботу у здания Скупщины (парламента) избегать любых конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнические средства. МВД Сербии сообщило в ночь на субботу, что протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции устроили в Белграде ряд инцидентов в ночь перед массовым протестом 15 марта, задержаны два нарушителя порядка. Группы студентов за несколько дней отправились в Белград пешком и на велосипедах из крупнейших городов Нови-Сад, Ниш, Крагуевац и других населенных пунктов начали прибывать в столицу уже в пятницу. По данным полиции, максимальное количество протестующих в ночь на субботу достигало 31 тысячи человек. В Сербии четыре месяца продолжаются протесты студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп суббота представлена как "День Д", все призваны в Белград на протестную акцию, которая должна собрать несколько сотен тысяч участников. Согласно обнародованному плану, около полудня будут блокированы один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре рядом с техническими факультетами, крупнейшая автомобильная развязка Автокоманда на юге города, круговая развязка у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17.00 (19.00 мск) назначено главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Окончание акции запланировано в 21.00 (23.00 мск), на 21.20 (23.20 мск) намечено очищение площади перед сербским парламентом. В пятницу в палаточном лагере около администрации президента появились около двух сотен тракторов. Их поставили вокруг Пионерского парка, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что протест студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде не согласован с властями, но призвал полицию и другие госорганы обеспечить его полную безопасность. Он добавил, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции и указал, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других. Он также призвал полицию не применять силу, кроме самых крайних случаев. Посольство России, диппредставительство США и другие дипмиссии предупредили своих граждан об осторожности во время массовой протестной акции и порекомендовали избегать мест массового скопления людей. Госпредприятие, представляющее железные дороги Сербии, сообщило о приостановке междугороднего сообщения из-за угроз теракта, СМИ сообщали об отказе некоторых провинциальных автобусных перевозчиков совершать рейсы в Белград в субботу.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005141076.html

https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

https://ria.ru/20250311/belgrad-2004210594.html

https://ria.ru/20250310/vuchich-2004191855.html

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Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде 2025-03-15T14:51 true PT0M03S

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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич