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В Белграде протестующие перекрыли улицы возле администрации Вучича

В Белграде протестующие перекрыли улицы возле администрации Вучича - РИА Новости, 15.03.2025

В Белграде протестующие перекрыли улицы возле администрации Вучича

Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана возле администрации президента Сербии Александра Вучича, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2025

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БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана возле администрации президента Сербии Александра Вучича, сообщил корреспондент РИА Новости.В свою очередь, жандармерия взяла под усиленную охрану в Пионерском парке палаточный лагерь сторонников сербского лидера, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. В пятницу появились около двух сотен тракторов.Кроме того, протестующие перекрыли бульвар Короля Александра, проходящий мимо здания парламента. Большая группа протестующих собралась также на площади Николе Пашича, в которую упирается бульвар Короля Александра.В субботу в Белграде запланирован масштабный митинг. В центре города собрались несколько сотен протестующих. В соцсетях студенческих и оппозиционных групп субботу представили как "День Д", акция может собрать несколько сотен тысяч участников.Накануне Вучич заявил, что протест студентов и сторонников оппозиции не согласовали с властями. Президент предупредил о задержании всех, кто попытается напасть на оппонентов вне зависимости от того, идет речь ли об оппозиции или сторонниках властей. Он призвал полицию не применять силу, кроме крайних случаев.Согласно распространенному в соцсетях плану, около полудня протестующие блокируют один из крупнейших бульваров Краля Александра в центре Белграда рядом с техническими факультетами, крупнейшую автомобильную развязку Автокоманда на юге города, круговую развязку у муниципалитета Нови-Београд на западе в другой части столицы. Там ожидаются и трактора аграриев, которые поддержали протест студентов. На 17:00 (19:00 мск) назначили главное протестное собрание на площади перед Скупщиной (парламентом) Сербии. Окончание акции запланировано на 21:00 (23:00 мск).Протесты в СербииПротесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, перекрывают дороги и развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе их требований: публикация документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии, освобождение от преследования всех задержанных на акциях протеста.Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ выложили документы, имеющие отношение к реконструкции вокзала.Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников протестов, против которых завели дела по уголовным статьям за беспорядки. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.Власти Сербии считают, что цель протестующих — свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич, на эти цели за четыре года из-за границы выделили около миллиарда евро.

https://ria.ru/20250315/belgrad-2005137346.html

https://ria.ru/20250308/serbija-2003851896.html

https://ria.ru/20250203/serbija-1997111905.html

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Протестующие перекрыли улицы около администрации президента Сербии Протестующие в Белграде перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана около администрации президента Сербии, а жандармерия взяла под охрану расположенный здесь же лагерь сторонников сербского президента Вучича, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-15T13:19 true PT0M38S

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