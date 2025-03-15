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Крыму не грозит дефицит воды, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.03.2025
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10:09 15.03.2025 (обновлено: 10:10 15.03.2025)
https://ria.ru/20250315/aksenov-2005161391.html
Крыму не грозит дефицит воды, заявил Аксенов
Крыму не грозит дефицит воды, заявил Аксенов - РИА Новости, 15.03.2025
Крыму не грозит дефицит воды, заявил Аксенов
Крыму не грозит вододефицит, общий объем запасов воды в водохранилищах республики составляет 156 миллионов кубометров, сообщил РИА Новости глава республики... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-15T10:09:00+03:00
2025-03-15T10:10:00+03:00
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Крыму не грозит вододефицит, общий объем запасов воды в водохранилищах республики составляет 156 миллионов кубометров, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. "По состоянию на 10 марта общий объем воды в водохранилищах Крыма составляет 156 миллионов кубометров. Этого хватит на полгода даже без учета новых притоков", - сказал Аксенов РИА Новости. Кроме того, по его словам, за прошедшие годы проведена огромная работа по строительству и реконструкции системы водоснабжения, обустройству подземных водозаборов, капитальному ремонту и бурению новых скважин, разведке подземных вод. "Так что дефицит воды Крыму не грозит", - подчеркнул глава республики. В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них – наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20250114/krym-1993727211.html
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россия, сергей аксенов (политик), республика крым
Россия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Крыму не грозит дефицит воды, заявил Аксенов

Аксенов: запасы воды в водохранилищах Крыма составляют 156 миллионов кубометров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Крыму не грозит вододефицит, общий объем запасов воды в водохранилищах республики составляет 156 миллионов кубометров, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
"По состоянию на 10 марта общий объем воды в водохранилищах Крыма составляет 156 миллионов кубометров. Этого хватит на полгода даже без учета новых притоков", - сказал Аксенов РИА Новости.
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Кроме того, по его словам, за прошедшие годы проведена огромная работа по строительству и реконструкции системы водоснабжения, обустройству подземных водозаборов, капитальному ремонту и бурению новых скважин, разведке подземных вод.
"Так что дефицит воды Крыму не грозит", - подчеркнул глава республики.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них – наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
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