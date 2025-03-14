https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2004895139.html

"От лукавого": план Зеленского по перемирию шокировал Раду

"От лукавого": план Зеленского по перемирию шокировал Раду - РИА Новости, 14.03.2025

"От лукавого": план Зеленского по перемирию шокировал Раду

Владимир Зеленский и его офис пытаются убедить всех в том, что война еще не закончена, несмотря на начавшийся процесс урегулирования. Такое мнение высказал в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:07:00+03:00

2025-03-14T02:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский и его офис пытаются убедить всех в том, что война еще не закончена, несмотря на начавшийся процесс урегулирования. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Все это — от лукавого. Россия и США хотят завершить войну, а против только верхушка Украины с сомнительными полномочиями. Война будет закончена", — говорится в публикации.Парламентарий предупредил, что, если сторонам все же удастся договориться о перемирии, из-за "концепции вечной войны" Зеленского именно Киев может его нарушить."Если Россия и США будут соблюдать перемирие, то Украина, как американское прокси, его может нарушить <…>. Закончить войну предельно просто — надо отстранить Зеленского от власти", — резюмировал украинский депутат.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Белый дом немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Представитель Кремля добавил, что в эти дни Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты, во время которых Москва рассчитывает получить полную информацию о встрече в Джидде.

https://ria.ru/20250312/peregovory-2004443043.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дмитрий песков