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В Европе рассказали, как Россия дала пощечину Зеленскому - РИА Новости, 14.03.2025
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00:25 14.03.2025 (обновлено: 03:52 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2004890456.html
В Европе рассказали, как Россия дала пощечину Зеленскому
В Европе рассказали, как Россия дала пощечину Зеленскому - РИА Новости, 14.03.2025
В Европе рассказали, как Россия дала пощечину Зеленскому
Поражение Украины в Судже стало пощечиной для Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы, такое мнение высказала итальянская колумнистка... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T00:25:00+03:00
2025-03-14T03:52:00+03:00
в мире
украина
курская область
россия
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Поражение Украины в Судже стало пощечиной для Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы, такое мнение высказала итальянская колумнистка издания L'Antidiplomatico Клара Стателло."Это пощечина Зеленскому, который при поддержке своих европейских партнеров и бывшей администрации США изо всех сил старался привлечь Украину к переговорам с позиции силы", — заявил аналитик.По мнению автора, потеря Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского, что может означать политический конец его самого и его окружения."Возможно, это слишком поспешно, но это, похоже, на предвестник капитуляции", — считает колумнистка.Стателло назвала Зеленского ответственным за поражение ВСУ в Курской области, пояснив, что он очень хотел начать наступление на российскую территорию, но лишь растянул фронт и потерял наиболее элитные войска.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены две БМП, три бронетранспортера, пять бронемашин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета.Командование группировки войск "Север" доложило президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков вооруженных сил Украины, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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в мире, украина, курская область, россия, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Европе рассказали, как Россия дала пощечину Зеленскому

L'Antidiplomatico: потеря Суджи стала пощечиной для Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Поражение Украины в Судже стало пощечиной для Владимира Зеленского, пытавшегося вести переговоры с позиции силы, такое мнение высказала итальянская колумнистка издания L'Antidiplomatico Клара Стателло.
"Это пощечина Зеленскому, который при поддержке своих европейских партнеров и бывшей администрации США изо всех сил старался привлечь Украину к переговорам с позиции силы", — заявил аналитик.
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По мнению автора, потеря Суджи является катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского, что может означать политический конец его самого и его окружения.
"Возможно, это слишком поспешно, но это, похоже, на предвестник капитуляции", — считает колумнистка.
Стателло назвала Зеленского ответственным за поражение ВСУ в Курской области, пояснив, что он очень хотел начать наступление на российскую территорию, но лишь растянул фронт и потерял наиболее элитные войска.
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Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области. По данным ведомства, за сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены две БМП, три бронетранспортера, пять бронемашин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета.
Командование группировки войск "Север" доложило президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков вооруженных сил Украины, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В миреУкраинаКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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