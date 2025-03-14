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Захарова резко высказалась о заявлении Зеленского по Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 14.03.2025 (обновлено: 22:10 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/zakharova-2005126016.html
Захарова резко высказалась о заявлении Зеленского по Курской области
Захарова резко высказалась о заявлении Зеленского по Курской области - РИА Новости, 14.03.2025
Захарова резко высказалась о заявлении Зеленского по Курской области
Задача киевского режима в Курской области заключалась в убийстве мирных жителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:03:00+03:00
2025-03-14T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Задача киевского режима в Курской области заключалась в убийстве мирных жителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале."То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?" — написала она.Так дипломат отреагировала на утверждение Владимира Зеленского о том, что вторжение ВСУ в Курскую область "выполнило свою задачу".Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
https://ria.ru/20250314/syrskiy-2005106692.html
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html
https://ria.ru/20250314/nato-2005035175.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова резко высказалась о заявлении Зеленского по Курской области

Захарова: задачей ВСУ в Курской области было убийство мирных граждан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Задача киевского режима в Курской области заключалась в убийстве мирных жителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
"То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?" — написала она.
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Так дипломат отреагировала на утверждение Владимира Зеленского о том, что вторжение ВСУ в Курскую область "выполнило свою задачу".
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.
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Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.
ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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