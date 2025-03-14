https://ria.ru/20250314/zakharova-2005126016.html

Захарова резко высказалась о заявлении Зеленского по Курской области

Захарова резко высказалась о заявлении Зеленского по Курской области - РИА Новости, 14.03.2025

Захарова резко высказалась о заявлении Зеленского по Курской области

Задача киевского режима в Курской области заключалась в убийстве мирных жителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:03:00+03:00

2025-03-14T22:03:00+03:00

2025-03-14T22:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

владимир зеленский

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Задача киевского режима в Курской области заключалась в убийстве мирных жителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале."То есть задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше ВСУшников и сдать в плен оставшихся украинцев?" — написала она.Так дипломат отреагировала на утверждение Владимира Зеленского о том, что вторжение ВСУ в Курскую область "выполнило свою задачу".Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Путин заявил, что для эффективной реализации призыва Трампа руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие. В четверг Минобороны сообщило о возвращении российскими войсками под свой контроль райцентра Суджа и двух поселков в Курской области.Важным элементом стала операция "Поток", в результате которой около 800 бойцов совершили обходной маневр, пройдя по неработающему газопроводу почти 15 километров и ворвавшись в тыл ВСУ в Судже. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Путину, эта операция стала неожиданностью для украинских войск и способствовала развалу их обороны.ВС России при наступлении освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в регионе превысили 67 тысяч человек, украинские боевики активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на этом направлении. Российские военнослужащие взяли в плен 430 военнослужащих противника.

https://ria.ru/20250314/syrskiy-2005106692.html

https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html

https://ria.ru/20250314/nato-2005035175.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, мария захарова