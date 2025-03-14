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Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ Bushmaster - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 14.03.2025 (обновлено: 06:03 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/zaharova-2004893012.html
Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ Bushmaster
Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ Bushmaster - РИА Новости, 14.03.2025
Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ Bushmaster
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала донести до жителей Австралии благодарность российских бойцов, которые намерены использовать брошенные ВСУ РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T01:26:00+03:00
2025-03-14T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
австралия
валерий герасимов
мария захарова
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала донести до жителей Австралии благодарность российских бойцов, которые намерены использовать брошенные ВСУ в зоне спецоперации австралийские бронетранспортеры Bushmaster.Командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" ранее рассказывал РИА Новости, что ВСУ использовали практически все имеющиеся в наличие виды иностранной техники при нападении на Курскую область, от Франции и Германии до США и Австралии, в том числе российским войскам удавалось уничтожить бронетранспортеры Bushmaster. В четверг "Аид" на видео в Telegram-канале ведущего "Соловьев.LIVE" Владимира Соловьева "поблагодарил" министерство обороны Австралии: ВСУ при бегстве бросили машины Bushmaster, теперь их планируют использовать российские войска. "Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше", — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя ролик с обращением "Аида".Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html
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курская область, россия, австралия, валерий герасимов, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Австралия, Валерий Герасимов, Мария Захарова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Захарова пообещала поблагодарить Австралию за брошенные ВСУ Bushmaster

Захарова пообещала донести Австралии благодарность за брошенные ВСУ Bushmaster

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала донести до жителей Австралии благодарность российских бойцов, которые намерены использовать брошенные ВСУ в зоне спецоперации австралийские бронетранспортеры Bushmaster.
Командир одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным "Аид" ранее рассказывал РИА Новости, что ВСУ использовали практически все имеющиеся в наличие виды иностранной техники при нападении на Курскую область, от Франции и Германии до США и Австралии, в том числе российским войскам удавалось уничтожить бронетранспортеры Bushmaster. В четверг "Аид" на видео в Telegram-канале ведущего "Соловьев.LIVE" Владимира Соловьева "поблагодарил" министерство обороны Австралии: ВСУ при бегстве бросили машины Bushmaster, теперь их планируют использовать российские войска.
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"Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше", — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя ролик с обращением "Аида".
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАвстралияВалерий ГерасимовМария ЗахароваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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