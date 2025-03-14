https://ria.ru/20250314/yugra-2004928694.html

Почти 20 соцобъектов будут отремонтированы в Сургутском районе Югры

Почти 20 соцобъектов будут отремонтированы в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 14.03.2025

Почти 20 соцобъектов будут отремонтированы в Сургутском районе Югры

Почти 20 социальны объектов будут отремонтированы в 2025 году в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, на это будет направлено свыше 212... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:18:00+03:00

2025-03-14T10:18:00+03:00

2025-03-14T10:18:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Почти 20 социальны объектов будут отремонтированы в 2025 году в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, на это будет направлено свыше 212 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В 2025 году ремонтная кампания охватит 18 соцобъектов Сургутского района. На эти цели выделено 212,1 миллиона рублей. На шести объектах пройдет капитальный ремонт, на остальных – различные текущие работы", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, планируется полностью обновить музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова в сельском поселении Русскинская – в здании починят кровлю и фасад, отремонтируют окна, утеплят чердачные перекрытия, а также заменят трубопроводы канализации, сети электроснабжения и отопления. Капитальные кровельные работы запланированы в Сайгатинской школе, детском саду "Золотая рыбка" и школе №3 Лянтора. В Угутской школе отремонтируют помещения второго этажа, ограждение с калитками и воротами. Как отметил глава муниципалитета, работы запланированы на 12 объектах, в том числе в пяти школах и трех детсадах. По словам Трубецкого, в 2024 году в муниципалитете были отремонтированы 40 социальных объектов, стоимость работ составила 195 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250307/jugra-2003550992.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ