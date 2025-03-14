https://ria.ru/20250314/yaytsa-2005041919.html
США попросили страны ЕС помочь справиться с дефицитом яиц
США попросили страны ЕС помочь справиться с дефицитом яиц - РИА Новости, 14.03.2025
США попросили страны ЕС помочь справиться с дефицитом яиц
Американские власти обратились к Дании и ряду других европейских стран с просьбой экспортировать на американский рынок яйца на фоне их дефицита в стране,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Американские власти обратились к Дании и ряду других европейских стран с просьбой экспортировать на американский рынок яйца на фоне их дефицита в стране, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на ассоциацию производителей яиц стран Северной Европы. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. "Соединённые Штаты обратились к Дании и другим европейским странам с вопросом о том, могут ли они экспортировать яйца, поскольку американцы сталкиваются с резким ростом цен на яйца", - говорится в сообщении. По данным агентства, датская ассоциация производителей яиц сообщила, что рассмотрит запрос США, но подчеркнула, что в Европе нет избытка яиц из-за растущего потребления и птичьего гриппа. Тем не менее, согласно агентству, Дания запросила более подробную информацию об условиях такого соглашения, подчеркнув, что экспорт яиц в США затруднён из-за связанных с гигиеной правил и других факторов. Также, как передаёт Рейтер, представитель министерства сельского хозяйства США в Европе обратился в конце февраля к ряду других европейских стран с целью получения информации об их способности и желании экспортировать яйца на американский рынок. Ранее из данных Евростата следовало, что оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе выросли до 268,5 евро за 100 килограммов, достигнув исторического максимума на фоне распространения птичьего гриппа в странах объединения. При этом импорт ЕС этого товара в прошлом году подскочил почти на треть. Кроме того, ранее на неделе официальная статистика показала, что стоимость яиц в США выросла в феврале на 59% в годовом выражении, месячный рост был оценен в 10,4%.
https://ria.ru/20250216/yaytsa-1999633429.html
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сша, дания, европа, евростат, евросоюз, в мире
США, Дания, Европа, Евростат, Евросоюз, В мире
США попросили страны ЕС помочь справиться с дефицитом яиц
США обратились к Дании и европейским странам с просьбой экспортировать яйца
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Американские власти обратились к Дании и ряду других европейских стран с просьбой экспортировать на американский рынок яйца на фоне их дефицита в стране, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на ассоциацию производителей яиц стран Северной Европы.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
"Соединённые Штаты обратились к Дании и другим европейским странам с вопросом о том, могут ли они экспортировать яйца, поскольку американцы сталкиваются с резким ростом цен на яйца", - говорится в сообщении.
По данным агентства, датская ассоциация производителей яиц сообщила, что рассмотрит запрос США, но подчеркнула, что в Европе нет избытка яиц из-за растущего потребления и птичьего гриппа. Тем не менее, согласно агентству, Дания запросила более подробную информацию об условиях такого соглашения, подчеркнув, что экспорт яиц в США затруднён из-за связанных с гигиеной правил и других факторов.
Также, как передаёт Рейтер, представитель министерства сельского хозяйства США в Европе обратился в конце февраля к ряду других европейских стран с целью получения информации об их способности и желании экспортировать яйца на американский рынок.
Ранее из данных Евростата следовало, что оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе выросли до 268,5 евро за 100 килограммов, достигнув исторического максимума на фоне распространения птичьего гриппа в странах объединения. При этом импорт ЕС этого товара в прошлом году подскочил почти на треть.
Кроме того, ранее на неделе официальная статистика показала, что стоимость яиц в США выросла в феврале на 59% в годовом выражении, месячный рост был оценен в 10,4%.