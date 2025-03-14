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В Японии опровергли введение двойного ценообразования для иностранцев - РИА Новости, 14.03.2025
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Туризм
 
04:53 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/yaponiya-2004903254.html
В Японии опровергли введение двойного ценообразования для иностранцев
В Японии опровергли введение двойного ценообразования для иностранцев - РИА Новости, 14.03.2025
В Японии опровергли введение двойного ценообразования для иностранцев
Управление по туризму Японии не намерено вводить какого-либо двойного ценообразования для иностранных туристов с июля, как об этом писал ряд российских СМИ и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T04:53:00+03:00
2025-03-14T04:53:00+03:00
туризм
япония
южная корея
китай
новости - туризм
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ТОКИО, 14 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Управление по туризму Японии не намерено вводить какого-либо двойного ценообразования для иностранных туристов с июля, как об этом писал ряд российских СМИ и туристических порталов, заявил РИА Новости представитель отдела по иностранному туризму управления. "Нам неизвестно о введении какой-либо системы двойного ценообразования (для японцев и иностранных туристов - ред.)", - ответил он на вопрос о том, будет ли введена система двойного ценообразования с июля этого года, как утверждалось в ряде российских СМИ и на туристических порталах. Представитель отдела подчеркнул, что управление по делам туризма не рассматривает вопрос о введении двойного ценообразования. "Нам также неизвестно, чтобы другие министерства и ведомства рассматривали вопрос такого введения, однако вы можете обратиться к каждому из них с запросами. В целом регламентацией и установлением цен на туристических объектах и в общепите занимаются их владельцы и управляющие, это их решение. Управление по туризму не указывает, хороша ли та или иная цена или нет, желательна она или нет", - сказал он. Иными словами, на государственном уровне ни о каком введении разных цен для японцев и прибывающих в страну иностранных туристов ни в июле, ни в каком-либо другим месяце речь не идет. При этом управление как государственный орган не занимается регламентацией цен на предоставление услуг, входные билеты, гостиницы или рестораны. Это прерогатива частного бизнеса или муниципалитетов. Если они введут разные цены на предоставление своих услуг или обслуживание для иностранцев и для японцев, то ответственность за это решение будет лежать исключительно на них. Так, летом прошлого года корреспондент РИА Новости столкнулась с тем, что при бронировании ресторана для приехавших в Японию друзей ее предупредили, что им как не проживающим в Японии придется заплатить больше. При этом на вопрос, не является ли такое ценообразование дискриминационным, ее заверили, что на самом деле цена для иностранцев - это "обычная" цена, а вот для японцев и резидентов делается "скидка". Последние два-три года в связи со снятием ограничений, вводившихся из-за пандемии коронавируса, и падением на треть национальной валюты Япония столкнулась с невиданным до сих пор притоком туристов. Сначала это явление воспринималось как однозначно позитивное, которое поможет восстановить гостиничный и ресторанный бизнес после тяжелейшего удара, нанесенного пандемией. Однако затем всё чаще стали высказываться опасения в связи с чрезмерным туризмом, к которому страна оказалась не готова. Прошлый год оказался рекордным для въездного туризма в Японию - страну посетили 36,86 миллиона иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в 2023 году и на 15,6% выше показателей допандемийного 2019 года, который до сих пор считался рекордным. Иностранные туристы потратили в Японии 8,14 триллиона иен (51 миллиард долларов), что в национальной валюте также стало самым высоким показателем. В абсолютных цифрах больше всего в Японию приехало гостей из Южной Кореи - 8,8 миллиона, это на 26,6% больше, чем годом ранее. Из Китая - 6,98 миллиона, на 187,9% больше, чем годом ранее. Из России в Японию приехали 99 тысяч человек, что на 136,6% больше показателей 2023 года. Ряд российских СМИ и порталов, посвященных туризму, ранее публиковал информацию о том, что Япония якобы вводит систему двойного ценообразования для японцев и иностранных туристов в качестве мер борьбы с избыточным туризмом. Называлась даже дата такого нововведения - июль этого года.
https://ria.ru/20250228/shokolad-2002087253.html
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китай
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япония, южная корея, китай, новости - туризм
Туризм, Япония, Южная Корея, Китай, Новости - Туризм
В Японии опровергли введение двойного ценообразования для иностранцев

В Японии не планируют вводить двойное ценообразование для иностранных туристов

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
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ТОКИО, 14 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Управление по туризму Японии не намерено вводить какого-либо двойного ценообразования для иностранных туристов с июля, как об этом писал ряд российских СМИ и туристических порталов, заявил РИА Новости представитель отдела по иностранному туризму управления.
"Нам неизвестно о введении какой-либо системы двойного ценообразования (для японцев и иностранных туристов - ред.)", - ответил он на вопрос о том, будет ли введена система двойного ценообразования с июля этого года, как утверждалось в ряде российских СМИ и на туристических порталах.
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Представитель отдела подчеркнул, что управление по делам туризма не рассматривает вопрос о введении двойного ценообразования.
"Нам также неизвестно, чтобы другие министерства и ведомства рассматривали вопрос такого введения, однако вы можете обратиться к каждому из них с запросами. В целом регламентацией и установлением цен на туристических объектах и в общепите занимаются их владельцы и управляющие, это их решение. Управление по туризму не указывает, хороша ли та или иная цена или нет, желательна она или нет", - сказал он.
Иными словами, на государственном уровне ни о каком введении разных цен для японцев и прибывающих в страну иностранных туристов ни в июле, ни в каком-либо другим месяце речь не идет. При этом управление как государственный орган не занимается регламентацией цен на предоставление услуг, входные билеты, гостиницы или рестораны. Это прерогатива частного бизнеса или муниципалитетов. Если они введут разные цены на предоставление своих услуг или обслуживание для иностранцев и для японцев, то ответственность за это решение будет лежать исключительно на них.
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Так, летом прошлого года корреспондент РИА Новости столкнулась с тем, что при бронировании ресторана для приехавших в Японию друзей ее предупредили, что им как не проживающим в Японии придется заплатить больше. При этом на вопрос, не является ли такое ценообразование дискриминационным, ее заверили, что на самом деле цена для иностранцев - это "обычная" цена, а вот для японцев и резидентов делается "скидка".
Последние два-три года в связи со снятием ограничений, вводившихся из-за пандемии коронавируса, и падением на треть национальной валюты Япония столкнулась с невиданным до сих пор притоком туристов. Сначала это явление воспринималось как однозначно позитивное, которое поможет восстановить гостиничный и ресторанный бизнес после тяжелейшего удара, нанесенного пандемией. Однако затем всё чаще стали высказываться опасения в связи с чрезмерным туризмом, к которому страна оказалась не готова.
Прошлый год оказался рекордным для въездного туризма в Японию - страну посетили 36,86 миллиона иностранных туристов, что на 47,1% больше, чем в 2023 году и на 15,6% выше показателей допандемийного 2019 года, который до сих пор считался рекордным. Иностранные туристы потратили в Японии 8,14 триллиона иен (51 миллиард долларов), что в национальной валюте также стало самым высоким показателем.
В абсолютных цифрах больше всего в Японию приехало гостей из Южной Кореи - 8,8 миллиона, это на 26,6% больше, чем годом ранее. Из Китая - 6,98 миллиона, на 187,9% больше, чем годом ранее. Из России в Японию приехали 99 тысяч человек, что на 136,6% больше показателей 2023 года.
Ряд российских СМИ и порталов, посвященных туризму, ранее публиковал информацию о том, что Япония якобы вводит систему двойного ценообразования для японцев и иностранных туристов в качестве мер борьбы с избыточным туризмом. Называлась даже дата такого нововведения - июль этого года.
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