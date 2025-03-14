В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНН.
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"В Кривом Роге были слышны взрывы. Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил о ... беспилотниках в небе над областью и призвал находиться в безопасных местах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит сигнал тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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