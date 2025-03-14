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В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 14.03.2025

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНН. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:08:00+03:00

2025-03-14T22:08:00+03:00

2025-03-14T22:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНН. "В Кривом Роге были слышны взрывы. Глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил о ... беспилотниках в небе над областью и призвал находиться в безопасных местах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит сигнал тревоги. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html

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днепропетровская область

украина

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Наталья Макарова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины