https://ria.ru/20250314/vtb-2004946639.html

ВТБ раскрыл мошенническую схему с ошибочными посылками

ВТБ раскрыл мошенническую схему с ошибочными посылками - РИА Новости, 14.03.2025

ВТБ раскрыл мошенническую схему с ошибочными посылками

Аферисты придумали схему обмана россиян под предлогом отправки посылки по ошибке не тому получателю, число случаев мошенничества в феврале выросло почти на... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:50:00+03:00

2025-03-14T11:50:00+03:00

2025-03-14T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Аферисты придумали схему обмана россиян под предлогом отправки посылки по ошибке не тому получателю, число случаев мошенничества в феврале выросло почти на треть по сравнению с январем, сообщила пресс-служба ВТБ. "ВТБ предупреждает о росте на 30% случаев мошенничества, связанных с ошибочным получением несуществующих посылок. Злоумышленники от имени транспортной компании и получателя бандероли просят оплатить стоимость посылки или таможенный сбор за нее. После перевода денег или оплаты по QR-коду мошенники сразу исчезают", - сообщает кредитная организация. Банк отмечает, что мошенники работают командой, где каждый выполняет свою роль в схеме обмана. Так, один представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы. Он сообщает о поступлении посылки на имя жертвы и необходимости срочного выкупа и оплаты таможенных сборов. Далее подключается сообщник, который выдает себя за "настоящего получателя" посылки. Он убеждает жертву не только получить за него посылку, но и оплатить несуществующие сборы, угрожая штрафами от таможни и проблемами с правоохранительными органами. Мошенник обещает вернуть все деньги в момент передачи бандероли. Как только жертва переводит деньги якобы за получение посылки на указанный мошенниками счет, оба злоумышленника исчезают. Как пояснил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин, на самом деле никакой посылки не существует – это все часть продуманной мошеннической схемы. Напарник в роли получателя бандероли появляется, чтобы окончательно убедить жертву в реальности происходящего. Все их обещания вернуть деньги, угрозы о штрафах – не более чем манипуляция, чтобы выманить у человека деньги. "Если вам звонят с подобными историями, лучше всего прекратить общение и обратиться в официальные службы для проверки информации. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников", - предупредил Ревякин.

https://ria.ru/20250313/mvd-2004670512.html

https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html

https://ria.ru/20241112/vtb-1983215671.html

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технологии, международный женский день, общество