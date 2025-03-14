https://ria.ru/20250314/vsu-2005007789.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 14.03.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, взяли под контроль Новомарково и Горького, ВСУ потеряли до 1815... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:56:00+03:00
2025-03-14T13:56:00+03:00
2025-03-14T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, взяли под контроль Новомарково и Горького, ВСУ потеряли до 1815 военнослужащих, три танка, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и в результате активных действий освободили населенные пункты Новомарково и Горького Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 1815 военнослужащих, три танка, 16 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии, уничтожены 15 полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250314/vsu-2004937591.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
МО: ВСУ за неделю потеряли до 1815 военных и 3 танка в зоне действия "Юга"