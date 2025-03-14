Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли свыше 1585 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 14.03.2025 (обновлено: 14:01 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vsu-2005005319.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 1585 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1585 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 14.03.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1585 военных в зоне действий "Запада"
Подразделения группировки войск "Запад" за неделю улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 1585 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:49:00+03:00
2025-03-14T14:01:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 1585 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 1585 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе семь иностранного производства, уничтожены 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250314/mwm-2004929245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b674d2abf86b42a824d8b70873be6e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли свыше 1585 военных в зоне действий "Запада"

Потери ВСУ за неделю составили свыше 1585 солдат в зоне действий "Запада"

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 1585 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 1585 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе семь иностранного производства, уничтожены 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
СМИ рассказали, какой значительный удар получили ВСУ
Вчера, 10:23
 
РоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала