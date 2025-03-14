https://ria.ru/20250314/vsu-2005005319.html

ВСУ за неделю потеряли свыше 1585 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ за неделю потеряли свыше 1585 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 14.03.2025

ВСУ за неделю потеряли свыше 1585 военных в зоне действий "Запада"

Подразделения группировки войск "Запад" за неделю улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 1585 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:49:00+03:00

2025-03-14T13:49:00+03:00

2025-03-14T14:01:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 1585 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 1585 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе семь иностранного производства, уничтожены 32 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250314/mwm-2004929245.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)