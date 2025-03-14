https://ria.ru/20250314/vsu-2004994239.html

В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 14.03.2025

В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, двое пострадали в Херсонской области за минувшие стуки из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:23:00+03:00

2025-03-14T13:23:00+03:00

2025-03-14T13:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое пострадали в Херсонской области за минувшие стуки из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "За последние 24 часа в результате киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, два человека пострадали. 48-летний мужчина погиб при ударе противника по жилому сектору в Алешках. Ранены две женщины — в Алешках и Каховке. Обе пострадавшие госпитализированы", - написал Сальдо.По его словам, в Новой Каховке взрывами БПЛА повреждено административное здание, в селе Виноградово Алешкинского МО — дом культуры и частные дома. Также ВСУ обстреляли Таврийск, Архангельскую Слободку, Васильевку, Волынское, Дудчино, Заводовку, Казачьи Лагеря, Костогрызово, Новокаменку, Фёдоровку.

https://ria.ru/20250112/obstrel-1993327958.html

херсонская область

каховка

новая каховка

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херсонская область , каховка, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины