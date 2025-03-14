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В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/vsu-2004994239.html
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 14.03.2025
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, двое пострадали в Херсонской области за минувшие стуки из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:23:00+03:00
2025-03-14T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое пострадали в Херсонской области за минувшие стуки из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "За последние 24 часа в результате киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, два человека пострадали. 48-летний мужчина погиб при ударе противника по жилому сектору в Алешках. Ранены две женщины — в Алешках и Каховке. Обе пострадавшие госпитализированы", - написал Сальдо.По его словам, в Новой Каховке взрывами БПЛА повреждено административное здание, в селе Виноградово Алешкинского МО — дом культуры и частные дома. Также ВСУ обстреляли Таврийск, Архангельскую Слободку, Васильевку, Волынское, Дудчино, Заводовку, Казачьи Лагеря, Костогрызово, Новокаменку, Фёдоровку.
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херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

Сальдо: в Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Один мирный житель погиб, двое пострадали в Херсонской области за минувшие стуки из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"За последние 24 часа в результате киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, два человека пострадали. 48-летний мужчина погиб при ударе противника по жилому сектору в Алешках. Ранены две женщины — в Алешках и Каховке. Обе пострадавшие госпитализированы", - написал Сальдо.
По его словам, в Новой Каховке взрывами БПЛА повреждено административное здание, в селе Виноградово Алешкинского МО — дом культуры и частные дома. Также ВСУ обстреляли Таврийск, Архангельскую Слободку, Васильевку, Волынское, Дудчино, Заводовку, Казачьи Лагеря, Костогрызово, Новокаменку, Фёдоровку.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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