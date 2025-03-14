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ВСУ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 14.03.2025

ВСУ за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 13... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:58:00+03:00

2025-03-14T09:58:00+03:00

2025-03-14T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 13 населенным пунктам, сообщили журналистам в пятницу в экстренных службах. В четверг в экстренный службах сообщали, что ВСУ за сутки нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов ВСУ произвели ночью. За сутки под огонь боевиков киевского режима попали 13 населенных пунктов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Новая Каховка, Алешки, Заводовка, Таврийск, Каховка, Казачьи Лагери, Костогрызово, Дудчино, Федоровка, Волынское, Архангельская Слобода, Новокаменка, Васильевка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250310/obstrel-2004191626.html

днепр (город)

херсонская область

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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины