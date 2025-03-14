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ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 14.03.2025
ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, потери противника превысили 1085 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:50:00+03:00
2025-03-14T13:50:00+03:00
2025-03-14T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, потери противника превысили 1085 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том числе Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1085 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю