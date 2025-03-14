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ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 14.03.2025 (обновлено: 13:54 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/vsu--2005005991.html
ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 14.03.2025
ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, потери противника превысили 1085 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:50:00+03:00
2025-03-14T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
донецкая народная республика
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, потери противника превысили 1085 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том числе Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1085 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, потери противника превысили 1085 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том числе Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1085 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаГерманияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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