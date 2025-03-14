https://ria.ru/20250314/vsu--2005005991.html

ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 14.03.2025

ВСУ потеряли более 1085 военных в зоне действий "Востока" за неделю

Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, потери противника превысили 1085 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:50:00+03:00

2025-03-14T13:50:00+03:00

2025-03-14T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

донецкая народная республика

германия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение недели освободила два населенных пункта в ДНР, потери противника превысили 1085 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том числе Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1085 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)