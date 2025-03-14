https://ria.ru/20250314/vladivostok-2004917823.html
Жителя Приморья задержали за продажу несуществующих туров на Дальний Восток
Жителя Приморья задержали за продажу несуществующих туров на Дальний Восток - РИА Новости, 14.03.2025
Жителя Приморья задержали за продажу несуществующих туров на Дальний Восток
Житель Владивостока задержан по подозрению в обмане 11 туристов из Москвы и Подмосковья, с которых он получил деньги за несуществующие туры по Дальнему Востоку, РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:11:00+03:00
2025-03-14T09:11:00+03:00
2025-03-14T09:11:00+03:00
владивосток
москва
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Житель Владивостока задержан по подозрению в обмане 11 туристов из Москвы и Подмосковья, с которых он получил деньги за несуществующие туры по Дальнему Востоку, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "В УМВД России по Приморскому краю поступило несколько жалоб от жителей Москвы и Подмосковья на предпринимателя из Владивостока, который не выполнил свои обязательства по продаже туров. В ходе расследования выяснилось, что 33-летний житель Владивостока предлагал туристические поездки по Дальнему Востоку, включая Шантарские острова, Сахалин и Камчатский край, рекламируя свои предложения на странице в социальной сети", - говорится в сообщении. Потерпевшие связывались с ним через мессенджер и переводили ему деньги на банковскую карту. После фигурант сообщал клиентам, что якобы купил авиабилеты и забронировал гостиницы, но ближе к дате вылета туристы узнавали, что поездка отменена, и оказывались заблокированными. От действий мошенника пострадали 11 человек, общий ущерб превысил 1 миллион рублей. Возбуждено 11 уголовных дел о мошенничестве. Полицейские устанавливают круг потерпевших. Подозреваемый задержан.
https://ria.ru/20240515/moshenniki-1946153218.html
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владивосток, москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Владивосток, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Жителя Приморья задержали за продажу несуществующих туров на Дальний Восток
МВД: житель Приморья продавал москвичам несуществующие туры по Дальнему Востоку