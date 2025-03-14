https://ria.ru/20250314/vladivostok-2004917823.html

Жителя Приморья задержали за продажу несуществующих туров на Дальний Восток

Жителя Приморья задержали за продажу несуществующих туров на Дальний Восток - РИА Новости, 14.03.2025

Жителя Приморья задержали за продажу несуществующих туров на Дальний Восток

Житель Владивостока задержан по подозрению в обмане 11 туристов из Москвы и Подмосковья, с которых он получил деньги за несуществующие туры по Дальнему Востоку, РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:11:00+03:00

2025-03-14T09:11:00+03:00

2025-03-14T09:11:00+03:00

владивосток

москва

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Житель Владивостока задержан по подозрению в обмане 11 туристов из Москвы и Подмосковья, с которых он получил деньги за несуществующие туры по Дальнему Востоку, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "В УМВД России по Приморскому краю поступило несколько жалоб от жителей Москвы и Подмосковья на предпринимателя из Владивостока, который не выполнил свои обязательства по продаже туров. В ходе расследования выяснилось, что 33-летний житель Владивостока предлагал туристические поездки по Дальнему Востоку, включая Шантарские острова, Сахалин и Камчатский край, рекламируя свои предложения на странице в социальной сети", - говорится в сообщении. Потерпевшие связывались с ним через мессенджер и переводили ему деньги на банковскую карту. После фигурант сообщал клиентам, что якобы купил авиабилеты и забронировал гостиницы, но ближе к дате вылета туристы узнавали, что поездка отменена, и оказывались заблокированными. От действий мошенника пострадали 11 человек, общий ущерб превысил 1 миллион рублей. Возбуждено 11 уголовных дел о мошенничестве. Полицейские устанавливают круг потерпевших. Подозреваемый задержан.

https://ria.ru/20240515/moshenniki-1946153218.html

https://ria.ru/20250219/moskva-2000284060.html

владивосток

москва

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владивосток, москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия