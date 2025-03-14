https://ria.ru/20250314/ushakov-2005121840.html

Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков

Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.03.2025

Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией, РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:09:00+03:00

2025-03-14T21:09:00+03:00

2025-03-14T21:10:00+03:00

политика

россия

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f99233ab28649dd4a639b015a81f1340.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Хотел бы подчеркнуть, что президент России внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией", - сказал он.

https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, юрий ушаков