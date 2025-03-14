https://ria.ru/20250314/ushakov-2005121840.html
Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков
Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.03.2025
Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией, РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:09:00+03:00
2025-03-14T21:09:00+03:00
2025-03-14T21:10:00+03:00
политика
россия
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f99233ab28649dd4a639b015a81f1340.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Хотел бы подчеркнуть, что президент России внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией", - сказал он.
https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a87d6b5139f68c3be67d6e7b47e093fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков
Ушаков: Путин внимательно относится к вопросам, поднимающимся при диалоге с США