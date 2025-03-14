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Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.03.2025
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21:09 14.03.2025 (обновлено: 21:10 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ushakov-2005121840.html
Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков
Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.03.2025
Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией, РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:09:00+03:00
2025-03-14T21:10:00+03:00
политика
россия
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Хотел бы подчеркнуть, что президент России внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией", - сказал он.
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политика, россия, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин внимательно относится ко всем вопросам диалога с США, заявил Ушаков

Ушаков: Путин внимательно относится к вопросам, поднимающимся при диалоге с США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Хотел бы подчеркнуть, что президент России внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией", - сказал он.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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