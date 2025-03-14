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Ульянов назвал разговоры о миротворцах на Украине "театральной постановкой" - РИА Новости, 14.03.2025
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02:26 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/ulyanov-2004896125.html
Ульянов назвал разговоры о миротворцах на Украине "театральной постановкой"
Ульянов назвал разговоры о миротворцах на Украине "театральной постановкой" - РИА Новости, 14.03.2025
Ульянов назвал разговоры о миротворцах на Украине "театральной постановкой"
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал "театральной постановкой" разговоры европейских чиновников об отправке миротворцев... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T02:26:00+03:00
2025-03-14T02:26:00+03:00
украина
россия
великобритания
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кир стармер
эммануэль макрон
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал "театральной постановкой" разговоры европейских чиновников об отправке миротворцев европейских стран на Украину, отметив, что их туда никто не приглашал. Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. "Некоторые европейские чиновники всерьез обсуждают гипотетическое размещение европейских миротворцев на Украине. Пока миротворцев никто не приглашал. Никто не может гарантировать, что их пригласят. В чем суть? Театральная постановка взрослых людей", - написал Ульянов в Telegram-канале. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг передавало, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ еще в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".
https://ria.ru/20250313/ulyanov-2004648787.html
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украина, россия, великобритания, михаил ульянов (дипломат), кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
Украина, Россия, Великобритания, Михаил Ульянов (дипломат), Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Ульянов назвал разговоры о миротворцах на Украине "театральной постановкой"

Ульянов: разговоры об отправке миротворцев на Украину являются постановкой

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал "театральной постановкой" разговоры европейских чиновников об отправке миротворцев европейских стран на Украину, отметив, что их туда никто не приглашал.
Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Посредники в конфликте на Украине не знают позиции сторон, заявил Ульянов
Вчера, 02:36
"Некоторые европейские чиновники всерьез обсуждают гипотетическое размещение европейских миротворцев на Украине. Пока миротворцев никто не приглашал. Никто не может гарантировать, что их пригласят. В чем суть? Театральная постановка взрослых людей", - написал Ульянов в Telegram-канале.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Позднее агентство Блумберг передавало, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ еще в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях".
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россия выступает против европейских миротворцев на Украине, заявил Ульянов
4 марта, 02:41
 
УкраинаРоссияВеликобританияМихаил Ульянов (дипломат)Кир СтармерЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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