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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:59:00+03:00
2025-03-14T14:59:00+03:00
2025-03-14T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 14.37 мск. Ранее тревога была объявлена в Харьковской области, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу