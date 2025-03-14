https://ria.ru/20250314/ukraina-2004952170.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:59:00+03:00
2025-03-14T11:59:00+03:00
2025-03-14T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Черкасской, Полтавской и Черниговской была объявлена около 11.40 мск, в Днепропетровской она звучит порядка 40 минут, в остальных – более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу