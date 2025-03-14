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Удар по огню: как городские службы Москвы готовятся к пожароопасному сезону - РИА Новости, 14.03.2025
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15:51 14.03.2025 (обновлено: 15:52 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ucheniya-2005015636.html
Удар по огню: как городские службы Москвы готовятся к пожароопасному сезону
Удар по огню: как городские службы Москвы готовятся к пожароопасному сезону - РИА Новости, 14.03.2025
Удар по огню: как городские службы Москвы готовятся к пожароопасному сезону
Прошедшая зима выдалась аномально теплой, а весна наступила раньше обычного. Для москвичей долгожданное потепление – радость, но для городских спасательных... РИА Новости, 14.03.2025
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Прошедшая зима выдалась аномально теплой, а весна наступила раньше обычного. Для москвичей долгожданное потепление – радость, но для городских спасательных формирований – повод для повышенной бдительности, так как вместе с положительной температурой есть и риски возникновения пожаров. В рамках подготовки к пожароопасному сезону московские спасатели и специалисты городских служб провели учения, на которых отработали порядок действий при ликвидации чрезвычайных происшествий. Как это было, смотрите в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, москва, петр бирюков, сергей собянин, московский авиационный центр (мац), городское хозяйство москвы
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Московский авиационный центр (МАЦ), Городское хозяйство Москвы

Удар по огню: как городские службы Москвы готовятся к пожароопасному сезону

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Прошедшая зима выдалась аномально теплой, а весна наступила раньше обычного. Для москвичей долгожданное потепление – радость, но для городских спасательных формирований – повод для повышенной бдительности, так как вместе с положительной температурой есть и риски возникновения пожаров. В рамках подготовки к пожароопасному сезону московские спасатели и специалисты городских служб провели учения, на которых отработали порядок действий при ликвидации чрезвычайных происшествий. Как это было, смотрите в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров состоялись в Москве 13 марта. В них задействовали более 2,5 тысячи человек и свыше 400 единиц специализированной техники, в том числе семь вертолетов, беспилотники, бронированные пожарные машины, инженерную и аварийно-восстановительную технику, землеройные машины.

Медицинский вертолет на учениях по отработке действий по ликвидации лесных и торфяных пожаров в районе Вороново в Москве

Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров состоялись в Москве 13 марта. В них задействовали более 2,5 тысячи человек и свыше 400 единиц специализированной техники, в том числе семь вертолетов, беспилотники, бронированные пожарные машины, инженерную и аварийно-восстановительную технику, землеройные машины.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

"В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами и инженерными компаниями отработали меры по предупреждению возникновения торфяных и лесных пожаров и действия по их ликвидации, организацию мероприятий по защите населенных пунктов", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Учения по отработке действий по ликвидации лесных и торфяных пожаров в районе Вороново в Москве

"В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами и инженерными компаниями отработали меры по предупреждению возникновения торфяных и лесных пожаров и действия по их ликвидации, организацию мероприятий по защите населенных пунктов", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На учениях была смоделирована ситуация: из-за неосторожного обращения с огнем и сжигания сухой травы на природной территории начался пожар. Перед спасательными, коммунальными и инженерными формированиями поставили задачу предотвратить угрозу перехода огня на лес и населенные пункты, где проживают около 700 человек.

Учения по отработке действий по ликвидации лесных и торфяных пожаров в районе Вороново в Москве

На учениях была смоделирована ситуация: из-за неосторожного обращения с огнем и сжигания сухой травы на природной территории начался пожар. Перед спасательными, коммунальными и инженерными формированиями поставили задачу предотвратить угрозу перехода огня на лес и населенные пункты, где проживают около 700 человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Для тушения возгорания и эвакуации пострадавших в учениях задействовали вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ). Всего на вооружении МАЦ - 12 вертолетов, из них шесть пожарных, пять санитарных и один вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях. Среди пожарных винтокрылых машин - самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26Т. Его используют для ликвидации масштабных пожаров и доставки крупногабаритной техники на место происшествия.

Пожарный вертолет на учениях по отработке действий по ликвидации лесных и торфяных пожаров в районе Вороново в Москве

Для тушения возгорания и эвакуации пострадавших в учениях задействовали вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ). Всего на вооружении МАЦ - 12 вертолетов, из них шесть пожарных, пять санитарных и один вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях. Среди пожарных винтокрылых машин - самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26Т. Его используют для ликвидации масштабных пожаров и доставки крупногабаритной техники на место происшествия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках учений специалисты отработали действия на бронированных пожарных машинах, которых также называют "пожарными танками". С помощью техники подобного типа спасатели могут оперативно создать противопожарный разрыв и ограничить зону распространения пожара в лесу. Машина оснащена бульдозерным оборудованием в виде клиновидного отвала для расчистки подходов к очагам возгорания и создания минерализованных полос.

Бронированная пожарная машина

В рамках учений специалисты отработали действия на бронированных пожарных машинах, которых также называют "пожарными танками". С помощью техники подобного типа спасатели могут оперативно создать противопожарный разрыв и ограничить зону распространения пожара в лесу. Машина оснащена бульдозерным оборудованием в виде клиновидного отвала для расчистки подходов к очагам возгорания и создания минерализованных полос.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 10
© Фото : Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Беспилотные летательные аппараты – незаменимая техника в работе спасателей и пожарных Москвы. У аппаратов увеличенный диапазон работы в неблагоприятных погодных условиях, на приборах установлены тепловизионные камеры. Беспилотники применяют для поиска людей, потерявшихся в лесных массивах, а также для их оповещения.

Беспилотные летательные аппараты

Беспилотные летательные аппараты – незаменимая техника в работе спасателей и пожарных Москвы. У аппаратов увеличенный диапазон работы в неблагоприятных погодных условиях, на приборах установлены тепловизионные камеры. Беспилотники применяют для поиска людей, потерявшихся в лесных массивах, а также для их оповещения.

© Фото : Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Инженерная и аварийно-восстановительная техника, в число которой входят бульдозеры, автокраны, тракторы и экскаваторы, обеспечивает пожарную безопасность населенных пунктов путем создания минерализованных полос. В рамках учений специалисты городских и экстренных служб отработали действия по возведению временных мостов через водную преграду. Такие переправы обеспечивают движение техники кратчайшим путем к месту тушения пожара.

Трактор на учениях по отработке действий по ликвидации лесных и торфяных пожаров в районе Вороново в Москве

Инженерная и аварийно-восстановительная техника, в число которой входят бульдозеры, автокраны, тракторы и экскаваторы, обеспечивает пожарную безопасность населенных пунктов путем создания минерализованных полос. В рамках учений специалисты городских и экстренных служб отработали действия по возведению временных мостов через водную преграду. Такие переправы обеспечивают движение техники кратчайшим путем к месту тушения пожара.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Еще экскаваторы и самосвалы при тушении пожаров создают запруды, в которых затем обустраивают восполняемый источник водоснабжения. Такие работы помогают решить проблему нехватки воды в засушливый период.

Бульдозер на учениях по отработке действий по ликвидации лесных и торфяных пожаров в районе Вороново в Москве

Еще экскаваторы и самосвалы при тушении пожаров создают запруды, в которых затем обустраивают восполняемый источник водоснабжения. Такие работы помогают решить проблему нехватки воды в засушливый период.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Необходимы при тушении пожаров и землеройные машины. Их задействуют в рытье котлованов и траншей для недопущения распространения ландшафтного пожара. Используя землеройную машину, специалисты выкапывают ров, заполняют его водой из пожарных цистерн, поливомоечных машин или пожарных насосных станций, установленных на водоисточнике, а затем используют запас воды для тушения возгорания.

Траншейная машина на учениях по отработке действий по ликвидации лесных и торфяных пожаров в районе Вороново в Москве

Необходимы при тушении пожаров и землеройные машины. Их задействуют в рытье котлованов и траншей для недопущения распространения ландшафтного пожара. Используя землеройную машину, специалисты выкапывают ров, заполняют его водой из пожарных цистерн, поливомоечных машин или пожарных насосных станций, установленных на водоисточнике, а затем используют запас воды для тушения возгорания.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 10
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина была заранее детально изучена обстановка пожароопасного периода, который наступает в центральной части России.

"Есть мнение специалистов Росгидромета, что опасность возгораний возникнет гораздо раньше, чем в прошлом году, и уже в конце марта возможны ландшафтные пожары. Наша задача отработать вместе с коллегами из других регионов модель управления, алгоритм проведения разведывательных мероприятий, оперативного реагирования, применение сил и средств для оперативного тушения пожаров", - отметил Бирюков.

Вездеход на учениях по отработке действий по ликвидации лесных и торфяных пожаров в районе Вороново в Москве

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина была заранее детально изучена обстановка пожароопасного периода, который наступает в центральной части России.

"Есть мнение специалистов Росгидромета, что опасность возгораний возникнет гораздо раньше, чем в прошлом году, и уже в конце марта возможны ландшафтные пожары. Наша задача отработать вместе с коллегами из других регионов модель управления, алгоритм проведения разведывательных мероприятий, оперативного реагирования, применение сил и средств для оперативного тушения пожаров", - отметил Бирюков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваПетр БирюковСергей СобянинМосковский авиационный центр (МАЦ)Городское хозяйство Москвы
 
 
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