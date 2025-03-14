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Удар по огню: как городские службы Москвы готовятся к пожароопасному сезону

Удар по огню: как городские службы Москвы готовятся к пожароопасному сезону - РИА Новости, 14.03.2025

Удар по огню: как городские службы Москвы готовятся к пожароопасному сезону

Прошедшая зима выдалась аномально теплой, а весна наступила раньше обычного. Для москвичей долгожданное потепление – радость, но для городских спасательных... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:51:00+03:00

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москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

сергей собянин

московский авиационный центр (мац)

городское хозяйство москвы

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Прошедшая зима выдалась аномально теплой, а весна наступила раньше обычного. Для москвичей долгожданное потепление – радость, но для городских спасательных формирований – повод для повышенной бдительности, так как вместе с положительной температурой есть и риски возникновения пожаров. В рамках подготовки к пожароопасному сезону московские спасатели и специалисты городских служб провели учения, на которых отработали порядок действий при ликвидации чрезвычайных происшествий. Как это было, смотрите в фотоленте РИА Новости.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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