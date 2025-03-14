Удар по огню: как городские службы Москвы готовятся к пожароопасному сезону
Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров состоялись в Москве 13 марта. В них задействовали более 2,5 тысячи человек и свыше 400 единиц специализированной техники, в том числе семь вертолетов, беспилотники, бронированные пожарные машины, инженерную и аварийно-восстановительную технику, землеройные машины.
Масштабные учения по предупреждению и ликвидации торфяных и лесных пожаров состоялись в Москве 13 марта. В них задействовали более 2,5 тысячи человек и свыше 400 единиц специализированной техники, в том числе семь вертолетов, беспилотники, бронированные пожарные машины, инженерную и аварийно-восстановительную технику, землеройные машины.
"В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами и инженерными компаниями отработали меры по предупреждению возникновения торфяных и лесных пожаров и действия по их ликвидации, организацию мероприятий по защите населенных пунктов", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами и инженерными компаниями отработали меры по предупреждению возникновения торфяных и лесных пожаров и действия по их ликвидации, организацию мероприятий по защите населенных пунктов", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
На учениях была смоделирована ситуация: из-за неосторожного обращения с огнем и сжигания сухой травы на природной территории начался пожар. Перед спасательными, коммунальными и инженерными формированиями поставили задачу предотвратить угрозу перехода огня на лес и населенные пункты, где проживают около 700 человек.
На учениях была смоделирована ситуация: из-за неосторожного обращения с огнем и сжигания сухой травы на природной территории начался пожар. Перед спасательными, коммунальными и инженерными формированиями поставили задачу предотвратить угрозу перехода огня на лес и населенные пункты, где проживают около 700 человек.
Для тушения возгорания и эвакуации пострадавших в учениях задействовали вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ). Всего на вооружении МАЦ - 12 вертолетов, из них шесть пожарных, пять санитарных и один вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях. Среди пожарных винтокрылых машин - самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26Т. Его используют для ликвидации масштабных пожаров и доставки крупногабаритной техники на место происшествия.
Для тушения возгорания и эвакуации пострадавших в учениях задействовали вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ). Всего на вооружении МАЦ - 12 вертолетов, из них шесть пожарных, пять санитарных и один вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях. Среди пожарных винтокрылых машин - самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26Т. Его используют для ликвидации масштабных пожаров и доставки крупногабаритной техники на место происшествия.
В рамках учений специалисты отработали действия на бронированных пожарных машинах, которых также называют "пожарными танками". С помощью техники подобного типа спасатели могут оперативно создать противопожарный разрыв и ограничить зону распространения пожара в лесу. Машина оснащена бульдозерным оборудованием в виде клиновидного отвала для расчистки подходов к очагам возгорания и создания минерализованных полос.
В рамках учений специалисты отработали действия на бронированных пожарных машинах, которых также называют "пожарными танками". С помощью техники подобного типа спасатели могут оперативно создать противопожарный разрыв и ограничить зону распространения пожара в лесу. Машина оснащена бульдозерным оборудованием в виде клиновидного отвала для расчистки подходов к очагам возгорания и создания минерализованных полос.
Беспилотные летательные аппараты – незаменимая техника в работе спасателей и пожарных Москвы. У аппаратов увеличенный диапазон работы в неблагоприятных погодных условиях, на приборах установлены тепловизионные камеры. Беспилотники применяют для поиска людей, потерявшихся в лесных массивах, а также для их оповещения.
Беспилотные летательные аппараты – незаменимая техника в работе спасателей и пожарных Москвы. У аппаратов увеличенный диапазон работы в неблагоприятных погодных условиях, на приборах установлены тепловизионные камеры. Беспилотники применяют для поиска людей, потерявшихся в лесных массивах, а также для их оповещения.
Инженерная и аварийно-восстановительная техника, в число которой входят бульдозеры, автокраны, тракторы и экскаваторы, обеспечивает пожарную безопасность населенных пунктов путем создания минерализованных полос. В рамках учений специалисты городских и экстренных служб отработали действия по возведению временных мостов через водную преграду. Такие переправы обеспечивают движение техники кратчайшим путем к месту тушения пожара.
Инженерная и аварийно-восстановительная техника, в число которой входят бульдозеры, автокраны, тракторы и экскаваторы, обеспечивает пожарную безопасность населенных пунктов путем создания минерализованных полос. В рамках учений специалисты городских и экстренных служб отработали действия по возведению временных мостов через водную преграду. Такие переправы обеспечивают движение техники кратчайшим путем к месту тушения пожара.
Еще экскаваторы и самосвалы при тушении пожаров создают запруды, в которых затем обустраивают восполняемый источник водоснабжения. Такие работы помогают решить проблему нехватки воды в засушливый период.
Еще экскаваторы и самосвалы при тушении пожаров создают запруды, в которых затем обустраивают восполняемый источник водоснабжения. Такие работы помогают решить проблему нехватки воды в засушливый период.
Необходимы при тушении пожаров и землеройные машины. Их задействуют в рытье котлованов и траншей для недопущения распространения ландшафтного пожара. Используя землеройную машину, специалисты выкапывают ров, заполняют его водой из пожарных цистерн, поливомоечных машин или пожарных насосных станций, установленных на водоисточнике, а затем используют запас воды для тушения возгорания.
Необходимы при тушении пожаров и землеройные машины. Их задействуют в рытье котлованов и траншей для недопущения распространения ландшафтного пожара. Используя землеройную машину, специалисты выкапывают ров, заполняют его водой из пожарных цистерн, поливомоечных машин или пожарных насосных станций, установленных на водоисточнике, а затем используют запас воды для тушения возгорания.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина была заранее детально изучена обстановка пожароопасного периода, который наступает в центральной части России.
"Есть мнение специалистов Росгидромета, что опасность возгораний возникнет гораздо раньше, чем в прошлом году, и уже в конце марта возможны ландшафтные пожары. Наша задача отработать вместе с коллегами из других регионов модель управления, алгоритм проведения разведывательных мероприятий, оперативного реагирования, применение сил и средств для оперативного тушения пожаров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина была заранее детально изучена обстановка пожароопасного периода, который наступает в центральной части России.
"Есть мнение специалистов Росгидромета, что опасность возгораний возникнет гораздо раньше, чем в прошлом году, и уже в конце марта возможны ландшафтные пожары. Наша задача отработать вместе с коллегами из других регионов модель управления, алгоритм проведения разведывательных мероприятий, оперативного реагирования, применение сил и средств для оперативного тушения пожаров", - отметил Бирюков.