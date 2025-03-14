Источник: Турция согласует шаги с НАТО в случае отправки сил на Украину
Турция оценит риски и согласует шаги с НАТО в случае отправки сил на Украину
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Турция в случае отправки своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев оценит риски и согласует свои шаги с НАТО, так как является незаменимым членом североатлантического альянса, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Турция может направить военных страны для участия в миротворческой миссии на Украине. Анкара не предпринимала каких-либо шагов по вопросу отправки своих военных в качестве миротворческой миссии на Украину, информация в СМИ основана на различных обсуждениях, заявлял РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Не стоит забывать, что Турция является членом НАТО, причем незаменимым. Военное участие Турции на Украине потребует дипломатических переговоров. Для Турции будет важно оценить, какие цели необходимо достичь в ходе миротворческой миссии и какую роль будут играть ее войска. ВС Турции обладают опытом в миротворческих операциях, но необходимо учитывать риски, связанные с конфликтом (на Украине)", - сообщил собеседник агентства.
Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию, отмечал ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.