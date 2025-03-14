https://ria.ru/20250314/trevoga-2005098580.html

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 14.03.2025

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:57:00+03:00

2025-03-14T18:57:00+03:00

2025-03-14T19:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и во всех регионах была объявлена практически одновременно – около 18.53 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250307/vpk-2003599298.html

украина

киев

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украина, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины