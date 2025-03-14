В США заявили об активизации торговцев людьми на Украине с начала конфликта
Экс-глава OUR Баллард: торговля людьми оживилась на Украине после начала СВО
© AP Photo / Efrem LukatskyАкция протеста в центре Киева с целью привлечения внимания общественности к проблеме торговли людьми
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Акция протеста в центре Киева с целью привлечения внимания общественности к проблеме торговли людьми. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Торговцы людьми активизировались на Украине после начала там конфликта, заявил РИА Новости Тим Баллард, основатель и экс-глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad.
"У меня был опыт в 2022 году, когда начался (конфликт на Украине - ред.)... многие сироты оказались брошенными в условиях хаоса. Мы отправились туда в 2022 году... чтобы вывезти детей, но мы искали торговцев людьми. Торговцы людьми появляются там, где происходят катастрофы, такие как война... По сути, общая картина такова, что мы нашли этих преступников, они базировались в Голландии", - рассказал Баллард.
По его словам, впоследствии злоумышленников арестовали и готовили к суду, однако власти Нидерландов "по глупости" позволили им сохранить паспорта, из-за чего их след был утерян на два года. В итоге министерство внутренней безопасности США обнаружило их в Мексике и Эквадоре - там они скрывались и пытались заманить детей, в том числе бежавших с Украины, для "работы" в "секс-отеле". В одном из таких заведений эксплуатировали мальчиков в возрасте от 11 лет.
"Они (власти Нидерландов - ред.) выяснили, что педофил, которого они искали... скрывался в Мексике. И когда они это выяснили, голландцы стерли (данные о нем - ред.). Они убрали это из системы, потому что думали, что мексиканцы линчуют педофила", - добавил он.
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