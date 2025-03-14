Рейтинг@Mail.ru
В США заявили об активизации торговцев людьми на Украине с начала конфликта - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/torgovlya-lyudmi-2004900760.html
В США заявили об активизации торговцев людьми на Украине с начала конфликта
В США заявили об активизации торговцев людьми на Украине с начала конфликта - РИА Новости, 14.03.2025
В США заявили об активизации торговцев людьми на Украине с начала конфликта
Торговцы людьми активизировались на Украине после начала там конфликта, заявил РИА Новости Тим Баллард, основатель и экс-глава организации по борьбе с торговлей РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T03:41:00+03:00
2025-03-14T03:41:00+03:00
в мире
украина
нидерланды
мексика
министерство внутренней безопасности сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/92/1555799266_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ad59ff9dc4631587c6d029d1cbeee8da.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Торговцы людьми активизировались на Украине после начала там конфликта, заявил РИА Новости Тим Баллард, основатель и экс-глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad. "У меня был опыт в 2022 году, когда начался (конфликт на Украине - ред.)... многие сироты оказались брошенными в условиях хаоса. Мы отправились туда в 2022 году... чтобы вывезти детей, но мы искали торговцев людьми. Торговцы людьми появляются там, где происходят катастрофы, такие как война... По сути, общая картина такова, что мы нашли этих преступников, они базировались в Голландии", - рассказал Баллард. По его словам, впоследствии злоумышленников арестовали и готовили к суду, однако власти Нидерландов "по глупости" позволили им сохранить паспорта, из-за чего их след был утерян на два года. В итоге министерство внутренней безопасности США обнаружило их в Мексике и Эквадоре - там они скрывались и пытались заманить детей, в том числе бежавших с Украины, для "работы" в "секс-отеле". В одном из таких заведений эксплуатировали мальчиков в возрасте от 11 лет. "Они (власти Нидерландов - ред.) выяснили, что педофил, которого они искали... скрывался в Мексике. И когда они это выяснили, голландцы стерли (данные о нем - ред.). Они убрали это из системы, потому что думали, что мексиканцы линчуют педофила", - добавил он.
https://ria.ru/20250108/britaniya-1992778301.html
https://ria.ru/20250121/klichko-1994843959.html
украина
нидерланды
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/92/1555799266_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_7b8fa11a9949ecff3f24fc2bf6eb407a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нидерланды, мексика, министерство внутренней безопасности сша
В мире, Украина, Нидерланды, Мексика, Министерство внутренней безопасности США
В США заявили об активизации торговцев людьми на Украине с начала конфликта

Экс-глава OUR Баллард: торговля людьми оживилась на Украине после начала СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyАкция протеста в центре Киева с целью привлечения внимания общественности к проблеме торговли людьми
Акция протеста в центре Киева с целью привлечения внимания общественности к проблеме торговли людьми - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Акция протеста в центре Киева с целью привлечения внимания общественности к проблеме торговли людьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Торговцы людьми активизировались на Украине после начала там конфликта, заявил РИА Новости Тим Баллард, основатель и экс-глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad.
"У меня был опыт в 2022 году, когда начался (конфликт на Украине - ред.)... многие сироты оказались брошенными в условиях хаоса. Мы отправились туда в 2022 году... чтобы вывезти детей, но мы искали торговцев людьми. Торговцы людьми появляются там, где происходят катастрофы, такие как война... По сути, общая картина такова, что мы нашли этих преступников, они базировались в Голландии", - рассказал Баллард.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times
8 января, 01:50
По его словам, впоследствии злоумышленников арестовали и готовили к суду, однако власти Нидерландов "по глупости" позволили им сохранить паспорта, из-за чего их след был утерян на два года. В итоге министерство внутренней безопасности США обнаружило их в Мексике и Эквадоре - там они скрывались и пытались заманить детей, в том числе бежавших с Украины, для "работы" в "секс-отеле". В одном из таких заведений эксплуатировали мальчиков в возрасте от 11 лет.
"Они (власти Нидерландов - ред.) выяснили, что педофил, которого они искали... скрывался в Мексике. И когда они это выяснили, голландцы стерли (данные о нем - ред.). Они убрали это из системы, потому что думали, что мексиканцы линчуют педофила", - добавил он.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В доме Кличко накрыли бордель
21 января, 17:05
 
В миреУкраинаНидерландыМексикаМинистерство внутренней безопасности США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала