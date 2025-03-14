https://ria.ru/20250314/torden-2005039094.html

Российское посольство в Финляндии прокомментировало приговор Тордену

Российское посольство в Финляндии прокомментировало приговор Тордену - РИА Новости, 14.03.2025

Российское посольство в Финляндии прокомментировало приговор Тордену

Посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), назвало его "позорным судилищем", являющимся... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:05:00+03:00

2025-03-14T16:05:00+03:00

2025-03-14T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.Окружной суд Хельсинки 14 марта приговорил Тордена к пожизненному заключению по обвинению в четырех военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014 году. Адвокат россиянина сообщила РИА Новости, что защита будет обжаловать приговор."Вердикт финской фемиды не вызывает ничего кроме глубокого возмущения и негодования. Предвзятость окружного суда города Хельсинки, вынесшего откровенно политизированный приговор российскому гражданину, очевидна. Позорное судилище, устроенное финским правосудием, логично вписывается в общую картину активного участия Финляндии в гибридной войне, развязанной Западом против России на Украине, является прямым следствием нагнетания в стране атмосферы русофобии и военного психоза", - заявили в дипмисиии.Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых. Торден отрицает вину.Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.

https://ria.ru/20250314/torden-2005017345.html

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россия, воислав торден (ян петровский), украина, финляндия, в мире