https://ria.ru/20250314/tjurmy-2005123975.html

В Британии рассказали о нехватке мест в тюрьмах

В Британии рассказали о нехватке мест в тюрьмах - РИА Новости, 14.03.2025

В Британии рассказали о нехватке мест в тюрьмах

Британские тюрьмы, из которых ранее досрочно освободили больше трёх тысяч заключенных, вновь столкнутся с критической нехваткой нехваткой мест к началу 2026... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Британские тюрьмы, из которых ранее досрочно освободили больше трёх тысяч заключенных, вновь столкнутся с критической нехваткой нехваткой мест к началу 2026 года, говорится в докладе, опубликованном в пятницу парламентским комитетом по контролю за расходованием госсредств. "Несмотря на досрочное освобождение тысяч заключенных, минюст все еще прогнозирует, что вместимость (мест отбывания наказания- ред.) будет исчерпана к началу 2026 года", - сказано в документе. При этом отмечается, что к ноябрю 2027 года в тюрьмах и вовсе будет не хватать 5,4 тысячи мест. Авторы доклада пришли к выводу, что объявленные несколько лет назад планы по созданию 20 тысяч новых тюремных мест к середине 2020-х годов были "совершенно нереалистичными". Достижение установленного показателя было отложено почти на пять лет и теперь обойдется налогоплательщикам по меньшей мере на 4,2 миллиарда фунтов стерлингов больше, чем ожидалось изначально. По состоянию на сентябрь 2024 года, британские власти смогли расширить возможности пенитенциарной системы чуть более чем на 6,5 тысячи мест. В результате неграмотного планирования и задержек мужские тюрьмы были регулярно заполнены на 98-99,7% в период с октября 2022 года по август 2024, говорится в докладе. Прошлым летом число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений после прошедших антииммигрантских беспорядков. На настоящий момент в пенитенциарных учреждениях этих регионов остается менее 1,3 тысячи свободных мест. Как сообщали в минюсте, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%. В связи с этим власти Британии объявили новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение. Прошлой осенью более 3 тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%. Новые меры не распространялись на тех, кто был обвинен в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений.

https://ria.ru/20241101/britaniya-1981447636.html

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