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В зону СВО доставили гуманитарный груз - РИА Новости, 15.03.2025
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Надежные люди
 
20:18 14.03.2025 (обновлено: 18:25 15.03.2025)
https://ria.ru/20250314/svo-2005220568.html
В зону СВО доставили гуманитарный груз
В зону СВО доставили гуманитарный груз - РИА Новости, 15.03.2025
В зону СВО доставили гуманитарный груз
Гуманитарный груз, включающий квадрокоптеры и три генератора, доставлен из Пензенской области в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-14T20:18:00+03:00
2025-03-15T18:25:00+03:00
надежные люди
пензенская область
запорожская область
олег мельниченко
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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Гуманитарный груз, включающий квадрокоптеры и три генератора, доставлен из Пензенской области в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Доставили гуманитарный груз, передали 37 квадрокоптеров и три генератора - два бензиновых и один дизельный. Продолжаем поддерживать наших ребят", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он в ходе поездки в Запорожскую область уточнил, что доставил груз к месту назначения вместе с пензенскими военнослужащими.
https://ria.ru/20250314/svo-2004929046.html
пензенская область
запорожская область
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пензенская область, запорожская область, олег мельниченко
Надежные люди, Пензенская область, Запорожская область, Олег Мельниченко
В зону СВО доставили гуманитарный груз

Губернатор Мельниченко: в зону СВО доставили 37 квадрокоптеров и три генератора

© пресс-служба губернатора Пензенской областиКадр видео отправки гуманитарного груза в зону СВО в Пензенской области
Кадр видео отправки гуманитарного груза в зону СВО в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© пресс-служба губернатора Пензенской области
Кадр видео отправки гуманитарного груза в зону СВО в Пензенской области
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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Гуманитарный груз, включающий квадрокоптеры и три генератора, доставлен из Пензенской области в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Доставили гуманитарный груз, передали 37 квадрокоптеров и три генератора - два бензиновых и один дизельный. Продолжаем поддерживать наших ребят", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Погрузка гуманитарного груза для бойцов СВО в Херсонской области от Орловского отделения партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Он в ходе поездки в Запорожскую область уточнил, что доставил груз к месту назначения вместе с пензенскими военнослужащими.
 
Надежные людиПензенская областьЗапорожская областьОлег Мельниченко
 
 
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