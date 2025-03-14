https://ria.ru/20250314/svo-2005220568.html
В зону СВО доставили гуманитарный груз
В зону СВО доставили гуманитарный груз - РИА Новости, 15.03.2025
В зону СВО доставили гуманитарный груз
Гуманитарный груз, включающий квадрокоптеры и три генератора, доставлен из Пензенской области в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 15.03.2025
2025-03-14T20:18:00+03:00
2025-03-14T20:18:00+03:00
2025-03-15T18:25:00+03:00
надежные люди
пензенская область
запорожская область
олег мельниченко
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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Гуманитарный груз, включающий квадрокоптеры и три генератора, доставлен из Пензенской области в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Доставили гуманитарный груз, передали 37 квадрокоптеров и три генератора - два бензиновых и один дизельный. Продолжаем поддерживать наших ребят", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он в ходе поездки в Запорожскую область уточнил, что доставил груз к месту назначения вместе с пензенскими военнослужащими.
https://ria.ru/20250314/svo-2004929046.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, запорожская область, олег мельниченко
Надежные люди, Пензенская область, Запорожская область, Олег Мельниченко
В зону СВО доставили гуманитарный груз
Губернатор Мельниченко: в зону СВО доставили 37 квадрокоптеров и три генератора