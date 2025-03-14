https://ria.ru/20250314/svo-2005220568.html

В зону СВО доставили гуманитарный груз

В зону СВО доставили гуманитарный груз - РИА Новости, 15.03.2025

В зону СВО доставили гуманитарный груз

Гуманитарный груз, включающий квадрокоптеры и три генератора, доставлен из Пензенской области в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-14T20:18:00+03:00

2025-03-14T20:18:00+03:00

2025-03-15T18:25:00+03:00

надежные люди

пензенская область

запорожская область

олег мельниченко

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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Гуманитарный груз, включающий квадрокоптеры и три генератора, доставлен из Пензенской области в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Доставили гуманитарный груз, передали 37 квадрокоптеров и три генератора - два бензиновых и один дизельный. Продолжаем поддерживать наших ребят", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он в ходе поездки в Запорожскую область уточнил, что доставил груз к месту назначения вместе с пензенскими военнослужащими.

https://ria.ru/20250314/svo-2004929046.html

пензенская область

запорожская область

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Артем Смирнов

пензенская область, запорожская область, олег мельниченко