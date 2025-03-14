ВС России за неделю освободили 29 населенных пунктов в Курской области
МО: ВС РФ за неделю освободили 29 населенных пунктов в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за неделю освободили 28 населенных пунктов в Курской области и один в Сумской, потери ВСУ составили свыше 2315 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождены 29 населенных пунктов: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка, а также Новенькое Сумской области", - говорится в сообщении.
Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2315 военнослужащих, семь танков, 111 боевых бронированных машин. Уничтожены 140 автомобилей, 56 орудий полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами", - добавили в Минобороны.