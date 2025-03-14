https://ria.ru/20250314/svo-2004929046.html

Орловские единороссы направили помощь бойцам СВО в Херсонскую область

Орловские единороссы направили помощь бойцам СВО в Херсонскую область - РИА Новости, 14.03.2025

Орловские единороссы направили помощь бойцам СВО в Херсонскую область

Орловское отделение партии "Единая Россия" отправило рации, детекторы дронов и запчасти для беспилотников бойцам спецоперации, служащим в Херсонской области,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:19:00+03:00

2025-03-14T10:19:00+03:00

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надежные люди

единая россия

херсонская область

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Орловское отделение партии "Единая Россия" отправило рации, детекторы дронов и запчасти для беспилотников бойцам спецоперации, служащим в Херсонской области, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. "Единая Россия" направила помощь бойцам в Херсонскую область. По заявке подразделения был сформирован груз, в который вошли запчасти для беспилотников, ноутбуки, рации, зенитные прожекторы и детекторы дронов", – говорится в сообщении. По данным партии, запрос от дивизиона, несущего службу на берегах Днепра, поступил на прошлой неделе, при этом формирование гуманитарных грузов в орловском региональном отделении "Единой России" производится еженедельно. "При поддержке депутатов, предпринимателей и волонтеров оперативно удалось собрать все, что было в списке. После общения с командованием решили дополнительно отправить генераторы и компрессоры, топливные насосы, электрические инструменты, фонари и специализированные горюче-смазочные материалы. Спасибо всем, кто в тылу помогает армии приблизить Победу!" – отметил секретарь орловского регионального отделения "Единой России", председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250312/svo-2004592850.html

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единая россия, херсонская область