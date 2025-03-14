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Ганчев: украинские власти подвергают репрессиям жителей Сумской области - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/sumy-2005064057.html
Ганчев: украинские власти подвергают репрессиям жителей Сумской области
Ганчев: украинские власти подвергают репрессиям жителей Сумской области - РИА Новости, 14.03.2025
Ганчев: украинские власти подвергают репрессиям жителей Сумской области
Украинские власти подвергают репрессиям жителей сел в Сумской области, которые не хотят покидать свои дома, обвиняя их в том, что они ждут русскую армию,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:42:00+03:00
2025-03-14T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
брянская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинские власти подвергают репрессиям жителей сел в Сумской области, которые не хотят покидать свои дома, обвиняя их в том, что они ждут русскую армию, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района, которая коснется 543 человек. "Ни для кого не секрет, что как только киевский режим чувствует, что наши войска будут двигаться в их направлении, объявляют эту принудительную эвакуацию. Для чего? Прежде всего, для того, чтобы освободить места для обеспечения огневых точек, для размещениях их на частной территории. Ну и, кроме этого, люди, мирное население, которое отказывается от эвакуации, подвергаются репрессиям, естественно. Их украинские власти обвиняют в том, что они ждут русскую армию ", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о том, чего ждать жителям некоторых населенных пунктов Сумской области, которых начали эвакуировать. По его словам, такая "стратегия" давно отработана украинской властью, так киевский режим действовал и продолжает действовать, например, в Харьковской области. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250314/evakuatsiya-2004899954.html
сумская область
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сумская область, харьковская область, брянская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Брянская область, Виталий Ганчев
Ганчев: украинские власти подвергают репрессиям жителей Сумской области

Ганчев: Киев обвиняет жителей Сумской области в том, что они ждут русскую армию

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ в Сумской области
Военнослужащие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинские власти подвергают репрессиям жителей сел в Сумской области, которые не хотят покидать свои дома, обвиняя их в том, что они ждут русскую армию, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района, которая коснется 543 человек.
"Ни для кого не секрет, что как только киевский режим чувствует, что наши войска будут двигаться в их направлении, объявляют эту принудительную эвакуацию. Для чего? Прежде всего, для того, чтобы освободить места для обеспечения огневых точек, для размещениях их на частной территории. Ну и, кроме этого, люди, мирное население, которое отказывается от эвакуации, подвергаются репрессиям, естественно. Их украинские власти обвиняют в том, что они ждут русскую армию ", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о том, чего ждать жителям некоторых населенных пунктов Сумской области, которых начали эвакуировать.
По его словам, такая "стратегия" давно отработана украинской властью, так киевский режим действовал и продолжает действовать, например, в Харьковской области.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Центр для эвакуированных жителей в Сумах - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В восьми населенных пунктах Сумской области объявили эвакуацию
Вчера, 03:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьХарьковская областьБрянская областьВиталий Ганчев
 
 
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